Ρουμανία: Υποβρύχια έκρηξη στον Δούναβη για να αποτραπεί το μπλακ-άουτ

Snapshot Ο στρατός της Ρουμανίας πραγματοποίησε ελεγχόμενες εκρήξεις στον ποταμό Δούναβη για να εκτρέψει υδάτινο όγκο προς τον Παλιό Δούναβη και τον πυρηνικό σταθμό Τσερναβόδα λόγω της ιστορικής πτώσης της στάθμης από λειψυδρία.

Η πτώση της στάθμης ανάγκασε την Nuclearelectrica να θέσει προληπτικά εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα του σταθμού Τσερναβόδα για να προστατεύσει τα συστήματα ψύξης.

Η ξηρασία και ο καύσωνας στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν μειώσει τη ροή του Δούναβη σε λιγότερο από το ένα τρίτο του φυσιολογικού μέσου όρου.

Τα χαμηλά επίπεδα νερού στα ευρωπαϊκά ποτάμια έχουν περιορίσει τη μεταφορά αγαθών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας οικονομικές επιπτώσεις και ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια.

Στη Σερβία, η παραγωγή στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και η λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα έχουν μειωθεί λόγω της έλλειψης νερού και διαταραχών στα συστήματα ψύξης. Snapshot powered by AI

Οι ένοπλες δυνάμεις και το ναυτικό της Ρουμανίας προχώρησαν σε μια πρωτοφανή επιχείρηση με ελεγχόμενες υποβρύχιες εκρήξεις, προκειμένου να εκτρέψουν τη ροή των υδάτων του Δούναβη προς το κανάλι Μπάλα (Bala Canal), κίνηση που κρίθηκε απαραίτητη για τη διασφάλιση της υδροδότησης του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Τσερναβόντα.

Η Ρουμανία είχε θέσει εκτός λειτουργίας, για προληπτικούς λόγους, τον έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της στον Δούναβη, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν ζημιές στα συστήματα ψύξης, επειδή η στάθμη του ποταμού υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών,όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας.

Περίπου 180 κιλά εκρηκτικών χρησιμοποιήθηκαν στην έκρηξη, ανέφερε η εφημερίδα Adevărul, προκειμένου να μετακινηθεί ένας μεγάλος βράχος που περιόριζε τη ροή του νερού. Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτσα χαιρέτισε την επιχείρηση ως επιτυχημένη, λέγοντας ότι θα βοηθήσει στην ψύξη του εργοστασίου και στη μεταφορά νερού στον ποταμό.

Λόγω του παρατεταμένου καύσωνα και της έντονης ξηρασίας στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, η ροή του Δούναβη στη Ρουμανία υποχώρησε στα 1.500 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, επίπεδο που αποτελεί λιγότερο από το ένα τρίτο του φυσιολογικού μέσου όρου για την εποχή, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η ακραία πτώση της στάθμης ανάγκασε την κρατική εταιρεία Nuclearelectrica να θέσει προληπτικά εκτός λειτουργίας τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες (Μονάδα 1), καθώς τα συστήματα ψύξης κινδύνευαν με σοβαρές ζημιές. Ο σταθμός σημειωτέον καλύπτει σχεδόν το 20% των αναγκών ηλεκτροδότησης της χώρας Η κορύφωση του τρέχοντος καύσωνα αναμένεται την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και να πλησιάζουν τα ρεκόρ όλων των εποχών.

Κόστος στις μεταφορές και την ενεργειακή ασφάλεια

Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης έχουν περιορίσει τη μεταφορά αγαθών, έχουν μειώσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν συρρικνώσει τα κέρδη των εταιρειών, πυροδοτώντας φόβους για τις οικονομικές επιπτώσεις της ζέστης και των ακανόνιστων βροχοπτώσεων, ανέφερε το Reuters.

Από το πολύβουο λιμάνι του Ρότερνταμ μέχρι τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια στη Σερβία, οι πλωτές οδοί έχουν γίνει ένας λιγότερο αξιόπιστος τρόπος μεταφοράς αγαθών όπως τα σιτηρά και το πετρέλαιο, ή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι τόσο απαραίτητη, όταν εκατομμύρια άνθρωποι επιδιώκουν να ψύξουν τα σπίτια τους.

« Δεν επηρεάζει μία μόνο περιοχή όπως έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά ολόκληρο το ευρωπαϊκό τοπίο », δήλωσε ο Αλεσάντρο Αρμενία , αναλυτής ενέργειας στην εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler. «Δεδομένης της τρέχουσας δυναμικής, σημαίνει είτε ότι θα δούμε διακοπές ρεύματος είτε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερα. »

Στο Djerdap 1, το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Σερβίας, η παραγωγή έχει μειωθεί στο 20% της δυναμικότητας, δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής παραγωγής του εργοστασίου , Davor Maljoković , καθώς το άλλοτε ευρύ ναυτιλιακό κανάλι δίπλα του έχει συρρικνωθεί, αποκαλύπτοντας αμμόλοφους και χαλικόστρωτα φράγματα.

Η έλλειψη νερού έχει επίσης διαταράξει τα συστήματα ψύξης στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα του Κόστολατς της Σερβίας, αναγκάζοντάς τους να μειώσουν την παραγωγή, ανέφερε η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EPS της Σερβίας.