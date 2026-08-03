Λάκης Χαλκιάς: «Άνθρωποι σαν εσένα δεν θα έπρεπε να φεύγουν ποτέ» - Συγκινεί ο Κώστας Μακεδόνας

Snapshot Ο Λάκης Χαλκιάς, σπουδαίος τραγουδοποιός και ερμηνευτής, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών, γεγονός που προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Κώστας Μακεδόνας εξέφρασε τη συγκίνησή του και τον σεβασμό του για τη φιλία και τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Λάκη Χαλκιά ως ξεχωριστό άνθρωπο που δεν θα έπρεπε να φεύγει ποτέ.

Ο Λάκης Χαλκιάς προερχόταν από οικογένεια μουσικών και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στα 16 του χρόνια, με πολυετή παρουσία στην ελληνική παραδοσιακή και λαϊκή μουσική.

Η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα του, ενώ συμμετείχε σε έργα και παραγωγές που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού μουσικού ρεπερτορίου.

Το έργο «2.500 χρόνια ελληνική μουσική – Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα» ήταν μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές του παραγωγές, παρουσιάζοντας την ιστορία της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Λάκη Χαλκιά, σε ηλικία 82 ετών.

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδοποιού γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός με ανάρτηση στα social media: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Το «αντίο» του Κώστα Μακεδόνα

«Λάκη μου, στα έχω πει κι όσο ήσουν μαζί μας, αλλά θέλω να σου ξαναπώ το πόσο τυχερός και περήφανος νιώθω που βρέθηκα μαζί σου στη σκηνή τόσες πολλές φορές, κυρίως στις συναυλίες μας με τον Γιάννη Μαρκοπουλο, αλλά περισσότερο απ’ όλα που σε γνώρισα σαν άνθρωπο και ήμασταν φίλοι. Άνθρωποι σαν εσένα δεν θα έπρεπε να φεύγουν ποτέ. Καλό σου ταξίδι, Λάκη μου . Θα σ´ έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου, φίλε μου», έγραψε ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του στα social media.

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς

Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943 και μεγάλωσε σε οικογένεια με πολυετή παρουσία στην παραδοσιακή μουσική. Πατέρας του ήταν ο κλαρινίστας Τάσος Χαλκιάς, ενώ ο ίδιος ανήκε στην τέταρτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων.

Η επαφή του με τη μουσική άρχισε από τα παιδικά του χρόνια. Σε ηλικία 16 ετών εργαζόταν ήδη επαγγελματικά και στα 18 του έκανε τις πρώτες του ηχογραφήσεις στην Columbia, με τραγούδια των Θεόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου. Εκτός από το τραγούδι, έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι.

Κατά την πρώτη περίοδο της καριέρας του εμφανίστηκε δίπλα στη Σωτηρία Μπέλλου, στον Στέλιο Καζαντζίδη, στον Γρηγόρη Μπιθικώτση και στον Γιώργο Ζαμπέτα. Οι συνεργασίες αυτές τον έφεραν στο κέντρο της λαϊκής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 1960, πριν στραφεί σε ένα ευρύτερο ρεπερτόριο.

Το 1967 αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμεινε για περίπου τέσσερα χρόνια και πραγματοποίησε εμφανίσεις για την ελληνική ομογένεια. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1971, ξεκίνησε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της πορείας του.

Τα έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου

Η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο αποτέλεσε βασικό σταθμό στη σταδιοδρομία του. Συμμετείχε σε έργα όπως η «Θητεία», οι «Μετανάστες», ο «Θεσσαλικός Κύκλος», το «Οροπέδιο» και οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».

Μέσα από αυτές τις δουλειές, η φωνή του συνδέθηκε με το έντεχνο και το πολιτικό τραγούδι της μεταπολιτευτικής περιόδου, χωρίς να εγκαταλείψει το δημοτικό και το λαϊκό ρεπερτόριο από το οποίο είχε ξεκινήσει.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε επίσης με πολλούς συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές, συμμετέχοντας σε δίσκους, συναυλίες, αφιερώματα και μουσικές παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το έργο για την ιστορία της ελληνικής μουσικής

Ξεχωριστή θέση στη δραστηριότητά του είχε η παραγωγή «2.500 χρόνια ελληνική μουσική – Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα». Για την προετοιμασία της εργάστηκε επί σειρά ετών, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.

Το έργο παρουσιάστηκε το 1995 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αργότερα στο Ηρώδειο, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές παραγωγές του.

Ο Λάκης Χαλκιάς παρέμεινε ενεργός για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η πορεία του περιλάμβανε δημοτικά τραγούδια, λαϊκές ηχογραφήσεις, μεγάλους έντεχνους κύκλους, μουσική για την ξενιτιά και έργα βασισμένα στην ελληνική ποίηση.

Με τον θάνατό του ολοκληρώνεται η διαδρομή ενός ερμηνευτή που συμμετείχε σε διαφορετικές περιόδους και είδη της ελληνικής μουσικής, από τα λαϊκά κέντρα της δεκαετίας του 1960 έως τις μεγάλες συναυλιακές παραγωγές των επόμενων δεκαετιών.

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