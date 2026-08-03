Μicrosoft: Έως και 200€ ακριβότερες γίνονται οι κονσόλες Xbox σε Ευρώπη και Βρετανία

Η τιμή του Xbox Series X αυξήθηκε κατά 200 ευρώ στην Ευρώπη, με τη Microsoft να αποδίδει την απόφασή της στην εκτόξευση του κόστους των τσιπ μνήμης RAM και αποθήκευσης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μicrosoft: Έως και 200€ ακριβότερες γίνονται οι κονσόλες Xbox σε Ευρώπη και Βρετανία
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  • Η Microsoft αύξησε τις τιμές των κονσολών Xbox Series X|S έως και 200 ευρώ στην Ευρώπη λόγω της ανόδου κόστους των τσιπ μνήμης RAM και αποθήκευσης.
  • Η τιμή του Xbox Series X ανέβηκε από 500 σε 670 λίρες στην Αγγλία, ενώ το Xbox Series S αυξήθηκε από 300 σε 430 λίρες.
  • Παρόμοιες αυξήσεις καταγράφηκαν και στις ΗΠΑ, με την βασική κονσόλα να φτάνει τα 499 δολάρια και την έκδοση με περισσότερη μνήμη τα 749 δολάρια.
  • Η αύξηση κόστους οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση εξαρτημάτων από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και έχει επηρεάσει και άλλες εταιρείες όπως η Sony και η Valve.
  • Η Microsoft προχώρησε σε σημαντική αναδιάρθρωση του τμήματος παιχνιδιών της με 3.200 απολύσεις, ενώ τα έσοδα του τμήματος μειώθηκαν πρόσφατα.
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Η Microsoft αύξησε σημαντικά τις τιμές των Xbox Series X|S σε Ευρώπη και Αγγλία με τις δύο κονσόλες να κοστίζουν πλέον πολλά περισσότερα χρήματα σε σχέση με το 2020 όταν κυκλοφόρησαν. Η premium κονσόλα Series X με μονάδα δίσκου θα κοστίζει πλέον 670 λίρες, ενώ προηγουμένως πωλούνταν λιανικά στα 500 λίρες. Εν τω μεταξύ, μια βασική κονσόλα Xbox Series S κοστίζει πλέον 430 λίρες - μια αύξηση περίπου 43% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή των 300 λιρών.

Στις ΗΠΑ, οι βασικές κονσόλες αυξήθηκαν κατά 100 δολάρια στα 499 δολάρια, ενώ το κόστος μιας κονσόλας με περισσότερη μνήμη αυξήθηκε κατά 150 δολάρια στα 749 δολάρια.Παρόμοιες αυξήσεις έχουν αποκαλυφθεί και στην ΕΕ - όπου μια κονσόλα Series S με περισσότερο αποθηκευτικό χώρο θα κοστίζει περίπου 200 ευρώ περισσότερο από ό,τι πριν.

Είναι μεταξύ μιας σειράς τεχνολογικών εταιρειών που έχουν ενημερώσει τους καταναλωτές ότι η αυξανόμενη τιμή των εξαρτημάτων σημαίνει ότι πρέπει να χρεώνουν περισσότερο, με την ανταγωνίστρια Sony να αυξάνει τις τιμές του PlayStation 5 κατά 90 λίρες τον Μάρτιο . Η Microsoft δήλωσε τον Ιούνιο ότι «ελπίζει ότι δεν θα είναι απαραίτητη μια ακόμη αύξηση τιμών», αλλά απέδωσε την ανάγκη αύξησης των τιμών για τους καταναλωτές στο αυξανόμενο κόστος αποθήκευσης και μνήμης για κονσόλες.

Εκτός από την αύξηση των τιμών του PlayStation από τη Sony, η Valve, κατασκευάστρια εταιρεία του Steam Machine, λάνσαρε το υβριδικό της PC-κονσόλας με πολύ υψηλότερο κόστος από το αναμενόμενο. Και οι δύο επισήμαναν επίσης το αυξανόμενο κόστος για το υλικό και τα εξαρτήματα αποθήκευσης που απαιτούνται για την τροφοδοσία των συσκευών τους.

Η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), που κάποτε ήταν ένα φθηνό εξάρτημα που χρησιμοποιούνταν για την παροχή βραχυπρόθεσμης μνήμης σε υπολογιστές και μια σειρά από συσκευές, έχει εκτοξευθεί σε τιμή λόγω, εν μέρει, της ζήτησης από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές στις κάρτες γραφικών, ένα βασικό στοιχείο στις κονσόλες και τους υπολογιστές παιχνιδιών, έχουν επίσης αυξηθεί λόγω της χρήσης τους στη δημιουργία περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν δεχθεί κριτική για τη μετακύλιση τέτοιων δαπανών στους καταναλωτές - ειδικά όταν αυτό μπορεί να σημαίνει την πληρωμή εξωφρενικών ποσών για προϊόντα που κυκλοφόρησαν πριν από χρόνια.

Ο χρήστης του X @BlackPanthaa χαρακτήρισε την τιμή του νέου Xbox Series S «απολύτως αηδιαστική», ενώ ένας χρήστης του Reddit είπε ότι ήταν «ληστεία για μια κονσόλα που κυκλοφόρησε πριν από 6 χρόνια».

Ορισμένοι φοβούνται ότι οι τιμές στις κονσόλες- οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυξηθεί όλους τους τελευταίους μήνες - θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. «Αυτό δεν είναι καν το ανώτατο όριο», έγραψε η συντάκτρια του Windows Central, Jez Corden, σχετικά με τις αυξήσεις τιμών του X of Xbox. Ο επικεφαλής τυχερών παιχνιδιών της Amazon δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι η αύξηση του κόστους υλικού μπορεί να οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κονσόλες και να παρακολουθήσουν παιχνίδια μέσω streaming.

Το Xbox έχει επίσης αντιμετωπίσει τις δικές του δυσκολίες τελευταία, με την ιδιοκτήτρια εταιρεία Microsoft να αποκαλύπτει πρόσφατα ότι τα έσοδα είχαν μειωθεί στο τμήμα παιχνιδιών της .Τον Ιούλιο, ξεκίνησε αυτό που τα στελέχη χαρακτήρισαν «την πιο σημαντική αναδιάρθρωση στην ιστορία του Xbox» με περίπου 3.200 απολύσεις στο εργατικό δυναμικό της .

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