Τασούλας: Τα συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες κωπηλασίας για τις Ευρωπαϊκές διακρίσεις

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη θερμά τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες για τις διακρίσεις τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στην Ιταλία.

Η ελληνική αποστολή κατέκτησε πέντε μετάλλια στο Βαρέζε και δύο χρυσά στο Ντούισμπουργκ, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση της χώρας τα τελευταία δεκαέξι χρόνια.

Οι αθλητές Πέτρος Γκαϊδατζής, Γαβριέλα Λιόλιου, Στέφανος Ντούσκος, Μηλένα Κοντού, Ευαγγελία Αναστασιάδου και Πασχαλίνα Μουρατίδου ξεχώρισαν με τις διακρίσεις τους στα σκιφ ελαφρών βαρών.

Επιπλέον, οι Μηλένα Κοντού, Ελένη Διαβάτη, Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23 στη Γερμανία.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ελληνική κωπηλασία ως μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, απέδωσε θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, στην Ιταλία.

Στην ανακοίνωσή του σημείωσε ότι οι επιτυχίες της ελληνικής αποστολής, σε συνδυασμό με τα δύο χρυσά μετάλλια που έλαβαν στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, αποτελούν την καλύτερη επίδοση της χώρας μας τα τελευταία δεκαέξι χρόνια.

Ο κ. Τασούλας πρόσθεσε ότι η ελληνική κωπηλασία ανήκει στις κορυφαίες της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Τασούλα

Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αισιοδοξία προσφέρουν οι νέες επιτυχίες Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στο Βαρέζε της Ιταλίας.

Θερμά συγχαρητήρια στον Πέτρο Γκαϊδατζή για την κατάκτηση του Χρυσού μεταλλίου στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών Ανδρών, στην Γαβριέλα Λιόλιου για την κατάκτηση του Ασημένιου μεταλλίου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών Γυναικών και στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο μονό σκιφ Ανδρών.

Την πεντάδα των μεταλλίων συμπλήρωσαν άλλα δύο Ασημένια μετάλλια: της Γαβριέλας Λιόλου και της Πασχαλίνας Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και της Μηλένας Κοντού και της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, που διακρίθηκαν στο διπλό σκιφ των Γυναικών.

Αξίζουν συγχαρητήρια επίσης οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη καθώς και οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας για τα Χρυσά μετάλλια που κατέκτησαν πριν από λίγες ημέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23 στη Γερμανία.

Μας γεμίζει υπερηφάνεια το γεγονός ότι η χώρα μας με πέντε συνολικά μετάλλια στο Βαρέζε της Ιταλίας και με δύο Χρυσά μετάλλια στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας έκανε την καλύτερη επίδοσή της τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κωπηλασία ανήκει στις κορυφαίες της Ευρώπης.

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