Κωπηλασία: Πρώτη δύναμη στον πλανήτη η Ελλάδα!

Με τέσσερα μετάλλια ολοκλήρωσαν οι Ελληνες κωπηλάτες τις προσπάθειές τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23, που διεξήχθη στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. Η συγκομιδή αυτή έφερε την Εθνική μας στην κορυφή του σχετικού πίνακα της διοργάνωσης. Τέσσερα χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια, κατέληξαν σε γαλανόλευκα κουπιά.

Μετά τα δύο χρυσά μετάλλια της πρώτης ημέρας (25/7) των τελικών, από τους Μπούρκα – Χατζηαυγουστίδη στην δίκωπο άνευ πηδαλιούχου των ανδρών και τις Μηλένα Κοντού – Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ των γυναικών, τα ελληνικά πληρώματα ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, προσθέτοντας ακόμη δύο χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια.

Την κορυφή του κόσμου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες τερμάτισαν πρώτες σε 7:01.98, υπερασπιζόμενες με επιτυχία τον παγκόσμιο τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρυσι. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες απέδειξαν για ακόμη μία φορά την σταθερότητά τους στην κορυφή, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία τους μετά και την περυσινή κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

Ιστορική ήταν και η επιτυχία της Κοντού με τον Γιαννούλη στο νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε πρώτο σε 6:34.26, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ιστορία του αγωνίσματος σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23. Για την Κοντού, μάλιστα, ήταν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό πρωτάθλημα.

Στο σκιφ ελαφρών βαρών, ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, διεκδικώντας μέχρι τα τελευταία μέτρα την κορυφή. Τελικά κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 7:00.62, βελτιώνοντας την περυσινή του επίδοση, όταν είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Το δεύτερο αργυρό μετάλλιο της ημέρας χάρισε στην χώρα μας, ο Νίκος Χωλόπουλος στο σκιφ, πραγματοποιώντας έναν συγκλονιστικό αγώνα. Ο Έλληνας κωπηλάτης βρισκόταν στην πέμπτη θέση 500 μέτρα πριν από τον τερματισμό, όμως με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ πέρασε όλους τους αντιπάλους του, πλην του νικητή, τερματίζοντας δεύτερος σε 6:58.14. Μία επιτυχία με ιδιαίτερη αξία, καθώς έναν χρόνο πριν είχε χάσει το βάθρο για ελάχιστα εκατοστά.