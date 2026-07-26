Κωπηλασία: Πρώτη δύναμη στον πλανήτη η Ελλάδα!

Την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 κατέκτησαν τα ελληνικά κουπιά στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. 

Newsbomb

Κωπηλασία: Πρώτη δύναμη στον πλανήτη η Ελλάδα!
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τέσσερα μετάλλια ολοκλήρωσαν οι Ελληνες κωπηλάτες τις προσπάθειές τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23, που διεξήχθη στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. Η συγκομιδή αυτή έφερε την Εθνική μας στην κορυφή του σχετικού πίνακα της διοργάνωσης. Τέσσερα χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια, κατέληξαν σε γαλανόλευκα κουπιά.

Μετά τα δύο χρυσά μετάλλια της πρώτης ημέρας (25/7) των τελικών, από τους Μπούρκα – Χατζηαυγουστίδη στην δίκωπο άνευ πηδαλιούχου των ανδρών και τις Μηλένα Κοντού – Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ των γυναικών, τα ελληνικά πληρώματα ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, προσθέτοντας ακόμη δύο χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια.

Την κορυφή του κόσμου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες τερμάτισαν πρώτες σε 7:01.98, υπερασπιζόμενες με επιτυχία τον παγκόσμιο τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρυσι. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες απέδειξαν για ακόμη μία φορά την σταθερότητά τους στην κορυφή, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία τους μετά και την περυσινή κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

Ιστορική ήταν και η επιτυχία της Κοντού με τον Γιαννούλη στο νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε πρώτο σε 6:34.26, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ιστορία του αγωνίσματος σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23. Για την Κοντού, μάλιστα, ήταν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό πρωτάθλημα.

Στο σκιφ ελαφρών βαρών, ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, διεκδικώντας μέχρι τα τελευταία μέτρα την κορυφή. Τελικά κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 7:00.62, βελτιώνοντας την περυσινή του επίδοση, όταν είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Το δεύτερο αργυρό μετάλλιο της ημέρας χάρισε στην χώρα μας, ο Νίκος Χωλόπουλος στο σκιφ, πραγματοποιώντας έναν συγκλονιστικό αγώνα. Ο Έλληνας κωπηλάτης βρισκόταν στην πέμπτη θέση 500 μέτρα πριν από τον τερματισμό, όμως με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ πέρασε όλους τους αντιπάλους του, πλην του νικητή, τερματίζοντας δεύτερος σε 6:58.14. Μία επιτυχία με ιδιαίτερη αξία, καθώς έναν χρόνο πριν είχε χάσει το βάθρο για ελάχιστα εκατοστά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 για εκκένωση

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας και τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

17:21TRAVEL

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε - Πώς να κλείσετε ραντεβού

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πύρινη λαίλαπα πλησιάζει το Μπορντό – Στο τραπέζι η πλήρης εκκένωση της πόλης και έρχεται νέος καύσωνας

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Έκπτωση 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο και 10 λεπτά στη βενζίνη

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις το ζευγάρι στην αναπαράσταση - Ισχυρίζονται ότι ήταν σε αυτοάμυνα

16:45ΥΓΕΙΑ

Νέα ελπίδα για την πνευμονική ίνωση: Η ανακάλυψη από Έλληνα επιστήμονα που αλλάζει τα δεδομένα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την κλιμάκωση κατά του Ιράν - Ανησυχία για εξάντληση των Patriot

16:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κωπηλασία: Πρώτη δύναμη στον πλανήτη η Ελλάδα!

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Κικίλιας: Πράσινο φως για λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: 10 νεκροί από ξαφνική πλημμύρα - Σε ύψιστο συναγερμό περιοχές στα νότια της χώρας

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρόκειται για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση, αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό

15:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

You’ll Never Walk Alone: Πατέρας σήκωσε το μωρό του ψηλά την ώρα που ακουγόταν ο ύμνος της Λίβερπουλ

15:42WHAT THE FACT

Γάμος… με στυλ και ανατροπή: Οι 7 διάσημες νύφες που τόλμησαν το μαύρο νυφικό και «έγραψαν» ιστορία

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πετρελαιοφόρο εξερράγη - Προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

15:27ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τα έδρανα της Βουλής στο… πάλκο: Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγουδά Μανώλη Χιώτη σε ταβέρνα – Βίντεο

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε Σουδανό στις σήραγγες του Μετρό στην Αγία Παρασκευή - Φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις το ζευγάρι στην αναπαράσταση - Ισχυρίζονται ότι ήταν σε αυτοάμυνα

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πύρινη λαίλαπα πλησιάζει το Μπορντό – Στο τραπέζι η πλήρης εκκένωση της πόλης και έρχεται νέος καύσωνας

13:28LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Η κατάσταση της υγείας της

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 για εκκένωση

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πετρελαιοφόρο εξερράγη - Προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό νησί-φυλακή που έχει γίνει ορμητήριο για σπάνιες φώκιες

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

13:00LIFESTYLE

«Εντάξει, μικρό ζουμερό κ.....κι» - Τα σχόλια του Benny Blanco στις αναρτήσεις της Selena Gomez

13:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η απονομή του χρυσού στην Εθνική: Ανατριχίλα στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

16:36ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την κλιμάκωση κατά του Ιράν - Ανησυχία για εξάντληση των Patriot

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε Σουδανό στις σήραγγες του Μετρό στην Αγία Παρασκευή - Φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ