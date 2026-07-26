Χειροπέδες σε Σουδανό στις σήραγγες του Μετρό στην Αγία Παρασκευή - Φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ»

Snapshot Ένας 30χρονος Σουδανός συνελήφθη μετά από παράνομη είσοδο στις σήραγγες του Μετρό στην Αγία Παρασκευή.

Η κυκλοφορία των συρμών διεκόπη προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Ο συλληφθείς προέβαλε αντίσταση και φώναζε φράσεις όπως «Αλλάχ Άκμπαρ» κατά τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παρακώλυση συγκοινωνιών. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 30χρονος υπήκοος Σουδάν, ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής προκάλεσε αναστάτωση και προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του Μετρό, όταν εισήλθε παράνομα στις σήραγγες του δικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε γύρω στις 15:30 πως ένας άνδρας κατέβηκε από την αποβάθρα του σταθμού «Αγία Παρασκευή» στις γραμμές και άρχισε να κινούνταν πεζός μέσα στο τούνελ, με κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ παράλληλα διεκόπη εκτάκτως η κυκλοφορία των συρμών για λόγους ασφαλείας.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο μέσα στη σήραγγα. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους να ακινητοποιηθεί, ο άνδρας αρνήθηκε να συμμορφωθεί και προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο άνδρας άρχισε να φωνάζει «alah akbar, ramazan bairam», καθώς και άλλες φράσεις που δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να του φορέσουν χειροπέδες.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παρακώλυση συγκοινωνιών.