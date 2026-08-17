Κολομβία: Εξαντλούνται οι ελπίδες ανεύρεσης επιζώντων στα συντρίμμια

Οι νεκροί πλησιάζουν τους 300 και οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 160

Ελένη Ευστρατίου

Κολομβία: Εξαντλούνται οι ελπίδες ανεύρεσης επιζώντων στα συντρίμμια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι πιθανότητες εύρεσης επιζώντων στα συντρίμμια μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία έχουν σχεδόν εξαντληθεί μετά από μία εβδομάδα επιχειρήσεων.
  • Ο σεισμός της 10ης Αυγούστου προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 300 ανθρώπων, ενώ 140 αγνοούνται και χιλιάδες κτήρια καταστράφηκαν.
  • Η κυβέρνηση του νέου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ζήτησε από τις ΗΠΑ αναστολή των τελωνειακών δασμών για να στηρίξει την οικονομία που πλήττεται λόγω των καταστροφών.
  • Σχεδόν 27.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς, και η ανοικοδόμηση της πόλης Κάλι απαιτεί τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Παρά τον επίσημο τερματισμό των ερευνών για επιζώντες, εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κρατώντας την ελπίδα ζωντανή.
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Εξαντλούνται οι πιθανότητες εύρεσης επιζώντων στα συντρίμμια που προκάλεσε ο σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μετά από μία εβδομάδα επιχειρήσεων.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν όμως τις έρευνές τους ενώ πλέον τα μηχανήματα έργου έχουν αντικαταστήσει την απαραίτητη ησυχία που χρειαζόταν το προηγούμενο διάστημα, για να εντοπιστεί κάποιο ίχνος ζωής εγκλωβισμένων.

Ο σεισμός της 10ης Αυγούστου κατέστρεψε χιλιάδες κτήρια και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, ενώ ακόμη 140 άτομα αγνοούνται.

«Είμαστε ψυχολογικά εξαντλημένοι»

Στην Περέιρα, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τις εκτενέστερες ζημιές, ο Αντρές Κάνο, διασώστης 30 ετών, δεν έκρυβε την κούρασή του. Η ελπίδα να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί «πλέον είναι μηδαμινή», αναστέναξε ο εκπαιδευόμενος νοσηλευτής. «Είμαστε εξαντλημένοι, κυρίως ψυχολογικά», εκμυστηρεύτηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, πλαισιωμένος από ομάδα φίλων του με φωσφορίζοντα γιλέκα και πορτοκαλί κράνη.

Ο σεισμός αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση του νέου προέδρου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μόλις τρεις ημέρες αφού ανέλαβε την εξουσία.

Πλήγμα στην οικονομία

Προχθές Σάββατο, ο νέος αρχηγός του κράτους ζήτησε από τον σύμμαχό του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει προσωρινά τους τελωνειακούς δασμούς στα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας, προκειμένου να βοηθήσει στην οικονομία της χώρας που χρειάζεται να δαπανήσει δισεκατομμύρια για την αποκατάσταση των καταστροφών.

Η δυτική Κολομβία κι η περιοχή όπου παράγεται καφές είναι οι τομείς που έχουν χτυπηθεί πιο σκληρά. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει και την παραγωγή καφέ που αποτελεί το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της Κολομβίας και πηγή πολλών εσόδων.

Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Τέλος στις έρευνες

Στο Κάλι, διασώστης σχημάτιζε με κόκκινη μπογιά το γράμμα «V» σε τοίχο πενταώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε: η έρευνα για επιζώντες τερματίστηκε. Οι πιθανότητες επιβίωσης έπειτα από μεγάλο σεισμό θεωρείται πως μειώνονται δραματικά έπειτα από 72 ώρες.

Πολλοί εθελοντές διασώστες όμως αρνούνται πεισματικά να σταματήσουν την προσπάθεια. «Μας λένε πως πέρασαν πολλές μέρες, αλλά συνεχίζουμε να ψάχνουμε επιζώντες, θέλουμε να κρατήσουμε την ελπίδα» ζωντανή, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καθηγητής Χουάν Κάρλος Ταβάρες, 58 ετών, επικεφαλής της ομάδας διασωστών Βαλένσια («Θάρρος»), στην οποία είναι ενταγμένοι αρκετοί εθελοντές.

Ο δήμαρχος της Κάλι, ο Αλεχάντρο Έδερ, υπολόγισε πως για την ανοικοδόμηση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Κολομβίας θα απαιτηθεί ποσό τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στη χώρα έχουν υποσχεθεί βοήθεια μερικών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων κυβερνήσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ και διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα.

Στις πόλεις που υπέστησαν τα πιο βαριά χτυπήματα από τον σεισμό, πολλά κτίρια είναι σημαδεμένα με κόκκινους σταυρούς, που προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατάρρευσής τους κι απαγορεύουν την πρόσβαση στους διερχόμενους.

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