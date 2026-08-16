Κολομβία: Απόκοσμα κόκκινα σύννεφα στον ουρανό σπέρνουν πανικό μετά τον σεισμό

Μία ασυνήθιστη εικόνα του ουρανού τρομοκράτησε τους κατοίκους στην Κολομβία, λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ με περισσότερους από 250 νεκρούς.

Ο ουρανός έγινε κόκκινος πάνω από την πόλη Γκαλέρας και οι κάτοικοι ανησύχησαν, εκλαμβάνοντάς το ως προειδοποιητικό σημάδι, για σεισμική δραστηριότητα.

Ωστόσο, ειδικοί έσπευσαν να καθησυχάσουν κάνοντας λόγο για ένα απλό ατμοσφαιρικό φαινόμενο.

Είναι γνωστό ως «candilazo» ή «arrebol» και συμβαίνει όταν κατά τη δύση του ηλίου, το ηλιακό φως διέρχεται μέσα από υγρό αέρα, σύννεφα και σωματίδια σκόνης, μετατρέποντας τον ουρανό σε βαθύ κόκκινο.