Καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία: Γυναίκα έσωσε το σκυλάκι της, θυσιάζοντας την ζωή της

Snapshot Μία γυναίκα στην Κολομβία έχασε τη ζωή της κρατώντας στην αγκαλιά της το σκυλάκι της, Σαλομόν, κατά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

Ο σεισμός προκάλεσε τουλάχιστον 294 θανάτους και σημαντικές καταστροφές στην πόλη Κάλι.

Ο Σαλομόν, που είναι τυφλός και πάσχει από επιληπτικές κρίσεις, διασώθηκε και βρίσκεται ανάμεσα σε 205 ζώα συντροφιάς που σώθηκαν.

Η ιστορία της γυναίκας και του σκύλου της προκάλεσε συγκίνηση και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διασώστες και η οικογένεια αναφέρουν πως το ζώο φαίνεται να θρηνεί την απώλεια της ιδιοκτήτριάς του. Snapshot powered by AI

Μία γυναίκα από την Κολομβία βρέθηκε νεκρή ανάμεσα στα συντρίμμια, δίπλα στο σκυλάκι της, το οποίο κατάφερε να σώσει από τον καταστροφικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την χώρα την Δευτέρα, πριν εκείνη αφήσει την τελευταία της ανάσα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 294 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τον σεισμό.

Κρατώντας στην αγκαλιά του τον Σαλομόν, ο Μίτσαελ Ρουίς αφηγείται πως το ζώο συντροφιάς βρέθηκε πλάι στο πτώμα της αδελφής του, Λένι, η οποία τον προστάτευσε με το κορμί της, όταν το σπίτι τους κατέρρευσε στην Κάλι, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα εξαιτίας της σεισμικής δόνησης 7,4 Ρίχτερ.

Αυτή η «ιστορία αγάπης» ανάμεσα στη δικηγόρο και τον σκύλο της, τη Λένι και τον Σαλομόν, όπως την αφηγείται ο Ρουίς, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συγκίνηση.

«Η αδελφή μου έδωσε τη ζωή της γι’ αυτόν, τον κράτησε σφιχτά στο στήθος της κι όλο το κτίριο έπεσε πάνω τους», δήλωσε ο Ρουίς στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Για μένα, είναι μια ιστορία αγάπης, προφανώς αγαπούσε αυτό το πλασματάκι (...) κι όταν αγαπάς κάτι, το προστατεύεις», πρόσθεσε.

Ο Σαλομόν, ο οποίος είναι 12 ετών, πάσχει από επιληπτικές κρίσεις κι έχει τυφλωθεί.

Είναι ανάμεσα στα 205 ζώα συντροφιάς που διασώθηκαν μετά τον σεισμό, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Οι άνθρωποι που τον ανέλαβαν λένε πως ο Σαλομόν μοιάζει σαν να «θρηνεί» την απώλεια της Λένι. «Τον πήγα κοντά στο φέρετρό της, για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει» στην κηδεία, είπε η Τζέσικα Φλόρες, η νύφη της.

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