Ρίο: Προσάραξε θαλαμηγός με 5 επιβάτες - Συναγερμός στο λιμενικό

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά την προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία ΗΠΑ στη θαλάσσια περιοχή του Φάρου Δρεπάνου, δυτικά του Ρίου Πατρών.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί. Στο σημείο έσπευσε από ξηράς όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ προς την περιοχή μεταβαίνει και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση. Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 Μποφόρ.