Οργή και πανικός στην Βρετανία για την αποστολή έκτακτης ειδοποίησης κατά των πυρκαγιών

Το απόγευμα της Παρασκευής εστάλη μια έκτακτη ειδοποίηση στα κινητά των πολιτών, να μην προβούν σε κάποια πράξη που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, προκαλώντας πανικό

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Οργή και πανικός στην Βρετανία για την αποστολή έκτακτης ειδοποίησης κατά των πυρκαγιών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ενέκρινε την αποστολή έκτακτης ειδοποίησης στα κινητά για αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, προκαλώντας πανικό στους πολίτες.
  • Το συντηρητικό κόμμα Τόρις και το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο προειδοποιούν ότι το σύστημα έκτακτων ειδοποιήσεων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις άμεσου και σοβαρού κινδύνου για την αποφυγή πανικού και υποτίμησης των μηνυμάτων.
  • Η αποστολή της ειδοποίησης προκάλεσε μαζικές κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999 και κυκλοφοριακό χάος λόγω πανικού των οδηγών.
  • Στην Ουαλία, το μήνυμα στάλθηκε και στα ουαλικά, παρότι μόνο το 25% του πληθυσμού μιλά αυτή τη γλώσσα, και ορισμένοι κάτοικοι έλαβαν το μήνυμα επανειλημμένα σε δύο γλώσσες.
  • Η έκθεση του Υπουργικού Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι το σύστημα προορίζεται για σοβαρές καταστάσεις όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, διαρροές χημικών ή ακραία καιρικά φαινόμενα με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή.
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Έντονες αντιδράσεις και πανικό έχει προκαλέσει η απόφαση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, να εγκρίνει την αποστολή μιας έκτακτης ειδοποίησης στα κινητά των πολιτών, με την οποία τους προειδοποιούσε να μην προβούν σε κάποια πράξη που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το συντηρητικό κόμμα της Βρετανίας (Τόρις), το οποίο σχεδίασε το σύστημα πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, δήλωσε ότι μια τέτοιου είδους ειδοποίηση θα έπρεπε να αποσταλεί μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει άμεσος και τοπικός κίνδυνος για τους πολίτες.

Έκθεση του Γραφείου του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου προειδοποιεί ρητά κατά της χρήσης της υπηρεσίας για περιστατικά χαμηλότερου επιπέδου κινδύνου, καθώς μπορεί να προκαλέσει τρόμο στους πολίτες ή να οδηγήσει στην αγνόηση της ειδοποίησης σε περιπτώσεις πραγματικού κινδύνου.

«Το σύστημα σχεδιάστηκε για τρομοκρατικές επιθέσεις, όχι για να λέει στους ανθρώπους πώς να κάνουν μπάρμπεκιου», δήλωσε ένα μέλος των Τόρις, στο βρετανικό μέσο.

Λόγω της έκτακτης ειδοποίησης, χιλιάδες πολίτες κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της Βρετανίας, το 999, πανικοβλημένοι ότι ίσως βρίσκονταν σε κίνδυνο ή για να καταγγείλουν γείτονές τους που έκαναν μπάρμπεκιου στους κήπους τους. Το μήνυμα προκάλεσε επίσης «έμφραγμα» στους δρόμους της Βρετανίας, καθώς οι οδηγοί πανικοβλήθηκαν όταν έλαβαν την ειδοποίηση.

Σύγχυση επικράτησε και στην Ουαλία, όπου η ειδοποίηση εστάλη στα ουαλικά, παρά το γεγονός ότι μόνο το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας μιλάει αυτή τη γλώσσα, δηλαδή περίπου 828.600 άνθρωποι.

Ορισμένοι κάτοικοι έλαβαν το μήνυμα τέσσερις φορές – δύο φορές στα ουαλικά και δύο φορές στα αγγλικά.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις των πολιτών στο μήνυμα:

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τις έκτακτες ειδοποιήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων, το σύστημα σχεδιάστηκε να στέλνει μηνύματα σε περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν διαρροές χημικών ουσιών και εκρήξεις βομβών, ή ακραία καιρικά φαινόμενα όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες.

«Οι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης συμφώνησαν ότι το σύστημα θα έχανε την αποτελεσματικότητά του αν χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά... Θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο για τις πιο σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διαφορετικά οι παραλήπτες ενδέχεται να γίνουν αδιάφοροι», αναφέρεται στην έκθεση.

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