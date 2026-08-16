Εύβοια: Κατήγγειλε τον εραστή της γυναίκας του για απαγωγή - Τελικά συνελήφθη για άδεια παραμονής

Ένα παράξενο περιστατικό απασχόλησε τις Αστυνομικές Αρχές 

Ελένη Ευστρατίου

Εύβοια: Κατήγγειλε τον εραστή της γυναίκας του για απαγωγή - Τελικά συνελήφθη για άδεια παραμονής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας άνδρας κατήγγειλε την απωγή της γυναίκας του, η οποία εντοπίστηκε στον Θεολόγο μαζί με έναν αλλοδαπό άνδρα.
  • Η γυναίκα ζούσε με τον αλλοδαπό από τον Ιούνιο και δεν κρατούνταν παρά τη θέλησή της.
  • Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση για εξύβριση κατά του πρώην άνδρα της μετά από καβγά με τον εραστή της.
  • Ο αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα και όχι για απαγωγή.
  • Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Χαλκίδος.
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Ένα παράξενο περιστατικό αντιμετώπισαν οι Αστυνομικές Αρχές της Ευβοίας, όταν ένας άνδρας κατήγγειλε ότι η γυναίκα του είναι όμηρος σε άγνωστο σημείο.

Σύμφωνα με το eviathema, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στην καταγγελία και ξεκίνησαν έρευνες, εντοπίζοντας τη γυναίκα στον Θεολόγο, μέσω του σήματος του κινητού της. Όταν έφτασαν στο σπίτι, το βρήκαν με ανοιχτές τις πόρτες, ενώ εντόπισαν τη γυναίκα μαζί με έναν αλλοδαπό άντρα. Οι δυο τους μάλιστα παραξενεύτηκαν από την παρουσία τους.

Ο απαγωγέας- εραστής

Τελικά, όπως προέκυψε, ο άνδρας δεν κρατούσε τη γυναίκα παρά τη θέλησή της αλλά ήταν ζευγάρι και ζούσαν μαζί από τον Ιούνιο. Το ζευγάρι φέρεται να είχε τσακωθεί νωρίτερα, με τον άνδρα να της φωνάζει και να της έχει τραβήξει τα μαλλιά.

Εκείνη έστειλε μήνυμα στον πρώην άντρα της, ζητώντας του να πάει να την πάρει και έτσι κατέληξε η κατηγορία για απαγωγή. Η γυναίκα μάλιστα προχώρησε σε μήνυση για εξύβριση κατά του πρώην άνδρα της.

Σύλληψη για παράνομη διαμονή

Τελικά η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα για τον οποίο έγινε αρχικά η καταγγελία, όχι όμως για απαγωγή, αλλά γιατί δεν είχε τα νόμιμα έγγραφα για να παραμένει στη χώρα.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Χαλκίδος.

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