Τουρκία: Πολύνεκρο τροχαίο με επτά νεκρά μέλη της ίδιας οικογένειας - Πήγαιναν με βαν σε αρραβώνα

Snapshot Επτά μέλη της ίδιας οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών ηλικίας 4 και 10 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία.

Το ατύχημα προκλήθηκε από το σκάσιμο του λάστιχου του βαν, με αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος.

Τα θύματα κατευθύνονταν σε αρραβώνα στην πόλη Μους όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Δύο από τους νεκρούς κατέληξαν στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ άλλοι πέντε υπέκυψαν στα νοσοκομεία.

Εννέα άτομα συνεχίζουν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Snapshot powered by AI

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην επαρχιακή πόλη της Τουρκίας Λιτζέ, με επτά νεκρούς, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν έσκασε το λάστιχο του βαν στο οποίο επέβαιναν τα μέλη μίας οικογένειας, προκειμένου να συμμετέχουν σε αρραβώνα στην πόλη Μους. Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και το μικρό λεωφορείο ανετράπη, με αποτέλεσμα των θανάσιμο τραυματισμό των επτά ανθρώπων.

«Δυο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στον τόπο του δυστυχήματος και άλλοι πέντε υπέκυψαν στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν», εξήγησαν οι υπηρεσίες του κυβερνήτη.

«Συνεχίζουν να παρέχονται σε νοσοκομεία της επαρχίας μας ιατρικές φροντίδες σε εννιά ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», κατά την ίδια πηγή.

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