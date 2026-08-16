Ουκρανία: Σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους

Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκε τα ξημερώματα τις Κυριακής

Ελένη Ευστρατίου

Ουκρανία: Σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο τα ξημερώματα της Κυριακής, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές.
  • Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή ενεργοποιήθηκε στην πρωτεύουσα λόγω της απειλής βαλλιστικών πυραύλων.
  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μη οικιστικό κτίριο στην περιοχή Ομπολόνσκι του Κιέβου, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων σε αεροδρόμιο στο Νίζνι Νοβγκορόντ και στο Κέντρο Πυραύλων και Διαστήματος στη Σαμάρα.
  • Ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας πραγματοποιήθηκαν επίσης στην αεροπορική βάση Savasleyka, όπου βρίσκονται οχήματα μεταφοράς ρωσικών πυραύλων.
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Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο για ακόμη μία νύχτα, τις πρώτες ώρες της Κυριακής 16/8.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές, λίγο μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού για αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο λόγω της απειλής βαλλιστικών πυραύλων», ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε «εκρήξεις στην πρωτεύουσα», η οποία, όπως είπε, «δέχθηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους». Λίγο αργότερα, ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα μη οικιστικό κτίριο στην περιοχή Ομπολόνσκι της πρωτεύουσας, δήλωσαν ο Κλίτσκο και οι αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τυχόν θύματα.

Ουκρανία: Επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο

Νωρίτερα, οι δυνάμεις του Κιέβου επιτέθηκαν με πυραύλους cruise Flamingo υποδομές που στεγάζουν κέντρα παροχής δορυφορικού ίντερνετ στη Ρωσία και βρίσκονται πολύ κοντά στα σύνορα.

Το γενικό στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε επιθέσεις κατά στρατιωτικού αεροδρομίου στο Νίζνι Νοβγκορόντ και κατά του Κέντρου Πυραύλων και Διαστήματος στη Σαμάρα. Διευκρίνισε δε ότι το Κέντρο της Σαμάρα κατασκευάζει πυραύλους που χρησιμοποιούνται για να τίθενται σε τροχιά δορυφόροι του ευρυζωνικού δικτύου Rassvet.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι σημειώθηκαν επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς στην αεροπορική βάση Savasleyka, όπου εδρεύουν οχήματα μεταφοράς των ρωσικών πυραύλων.

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Ουκρανία: Σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους

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