Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στο νότο - Ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες

Snapshot Έντεκα άμαχοι, μεταξύ αυτών γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε δύο κοινότητες του νότιου Λιβάνου, τον βαρύτερο απολογισμό μετά τις συμφωνίες του Ιουνίου.

Ο ισραηλινός στρατός στόχευσε μέλη της Χεζμπολάχ σε αντίποινα για επιθέσεις κατά ανδρών του, ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποιήθηκε ανθρώπινη ασπίδα από την οικογένεια του στόχου.

Η Χεζμπολάχ απείλησε με αντίποινα και κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Οι λιβανικές αρχές και πολιτικοί καταδίκασαν τους βομβαρδισμούς ως επιθέσεις κατά αμάχων και κάλεσαν διεθνείς εγγυητές να παρέμβουν.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι οι επιθέσεις σχετίζονται με εκλογικά συμφέροντα του πρωθυπουργού Νετανιάχου ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε δύο κοινότητες του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό νεκρών από ισραηλινά πλήγματα μετά τις συμφωνίες του Ιουνίου, που είχαν οδηγήσει σε σχετική αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός αρχικά ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι στοχοποίησε «τρομοκρατική υποδομή» της Χεζμπολάχ σε αντίποινα για «ενέργεια» εναντίον ανδρών του στον νότιο Λίβανο· κατόπιν ανέφερε ότι «εξάλειψε» μέλος του κινήματος πλήττοντας «γενικό αρχηγείο» στο χωρό Ανσάρ.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε σε επτά νεκρούς σε αυτό το πλήγμα, συμπεριλαμβανομένων «τριών παιδιών και δυο γυναικών».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ενημερώθηκε a posteriori ότι «η οικογένεια» του «τρομοκράτη Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν» βρισκόταν «μαζί του», διαβεβαιώνοντας πως «δεν ήταν στόχος» και διατεινόμενος πως «χρησιμοποίησε την οικογένειά του σαν ανθρώπινη ασπίδα».

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες στο Ντέιρ Ζαχράνι

Αργότερα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων «ενός παιδιού και 11 γυναικών», στην κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι, που όπως και το χωριό Ανσάρ βρίσκεται περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε ότι ξεκληρίστηκε «ολόκληρη οικογένεια», γεγονός στο οποίο είδε «ξεκάθαρο μήνυμα» του Ισραήλ για το μέλλον των διαπραγματεύσεων τις οποίες διεξάγει η κυβέρνησή του με αυτή του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Απρίλιο και ο όγδοος κύκλος τους προβλέπεται να διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί θα όφειλαν να οδηγήσουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με μεγαλύτερη ώθηση, να τις «κάνουν πιο σοβαρές» και όχι «να έχουν το αντίστροφο αποτέλεσμα», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντορόν Σπίλμαν, εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Σπίλμαν.

Όπως και ο ισραηλινός στρατός, το γραφείο του κ. Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί αμάχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Απειλές για αντίποινα από τη Χεζμπολάχ

Στην άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ πως θα προχωρήσει σε αντίποινα, ότι θα δοθεί η «προσήκουσα απάντηση» και κάλεσε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση του προέδρου Αούν να τερματίσει τις «ταπεινωτικές» διαπραγματεύσεις με αυτήν του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου έκανε λόγο για τρεις στρατιωτικούς σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ο Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν, ο στόχος του βομβαρδισμού στο χωριό Ανσάρ, ήταν επικεφαλής τάγματος της λεγόμενης Δύναμης αλ Ραντουάν («αποτροπής»), επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ.

Τα «επτά θύματα» στο Ανσάρ «δεν αποτελούσαν ‘στρατιωτική υποδομή’», αντέτεινε σε εξοργισμένο τόνο ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ.

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, κατήγγειλε τις «σφαγές» και κάλεσε τις χώρες που είναι εγγυήτριες «των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών» να «αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βάλουν τέλος στον πόλεμο εξολόθρευσης».«Εκλογικά συμφέροντα»

Το σιιτικό κίνημα είδε στους βομβαρδισμούς «την επιθυμία και τη βούληση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου να «εξυπηρετήσει τα εκλογικά του συμφέροντα», καθώς πλησιάζουν στον ορίζοντα οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο.

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