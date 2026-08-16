Ισπανία: Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στο βορειοδυτικό Λεόν

Snapshot Δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών, έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρα και κατολίσθηση στη βορειοδυτική Ισπανία, στο χωριό Μανθανέδο ντε Βαλντούεθα.

Δύο βρέφη τραυματίστηκαν σοβαρά και έλαβαν ιατρική φροντίδα μετά το περιστατικό στην αποθήκη που πλημμύρισε.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητα, σπίτια και δρόμους στην περιοχή.

Η καταιγίδα επηρέασε και άλλες τοποθεσίες, όπως το Μπουζάς, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χείμαρρος.

Η περιοχή βρισκόταν υπό πορτοκαλί προειδοποίηση για καταρρακτώδη βροχή το Σάββατο 15/8. Snapshot powered by AI

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το από πλημμύρα και κατολίσθηση που σημειώθηκε στη βορειοδυτική Ισπανία το απόγευμα του Σαββάτου. Παράλληλα, δύο βρέφη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Μανθανέδο ντε Βαλντούεθα όταν έξι άτομα συνολικά βρίσκονταν σε αποθήκη η οποία πλημμύρισε από την έντονη βροχόπτωση. Οι δύο ηλικιωμένες γυναίκες δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν και έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο παιδιά διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα και έλαβαν ιατρική φροντίδα.

«Ο θάνατος δύο γυναικών, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών αντίστοιχα, έχει επιβεβαιωθεί», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης και Λεόν, προσθέτοντας ότι δύο μωρά έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για μώλωπες. Παρά τη σφοδρή βροχόπτωση, δεν σημειώθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή αγνοούμενοι.

Το Μανθανέδο ντε Βαλντούεθα δεν ήταν το μόνο χωριό που επλήγη από την καταιγίδα. Η κοντινή τοποθεσία του Μπουζάς χτυπήθηκε επίσης από χείμαρρο. καθώς οι έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις.

Αρκετά οχήματα παρασύρθηκαν από το νερό, ενώ σημειώθηκαν ζημιές σε δρόμους στη γύρω περιοχή. Η περιοχή βρισκόταν σε πορτοκαλί προειδοποίηση για καταρρακτώδης βροχή, το Σάββατο 15/8.

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