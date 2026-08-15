Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Ισπανία: Ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Ένας σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πόλη Γρανάδα της νότιας Ισπανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια χωρίς, όμως, να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση.

Η σεισμική δόνηση, η οποία σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία, έπληξε τη μητροπολιτική περιοχή του Αλεντίν λίγο μετά τη 01:00.

Η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE έδειξε μπάζα διάσπαρτα στον δρόμο και κάποιες ζημιές σε αυτοκίνητα στην πόλη, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας διέσωσαν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Ο Αντόνιο Σανθ Καμπέγιο, αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, δήλωσε σε ανάρτηση στο «X» πως οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Αν βρίσκεστε στη Γρανάδα, έχετε νιώσει τον σεισμό, είστε εντάξει και το σπίτι σας δεν δείχνει να έχει ζημιές, παραμείνετε ήρεμοι και αποφύγετε την είσοδο ή έξοδο από κτίρια χωρίς λόγο», είπε. «Στον δρόμο, μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να πέσουν».