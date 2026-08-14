Ρωσία: Επέστρεψαν ουρές και νεύρα στα πρατήρια της Μόσχας εν μεσω ουκρανικών επιθέσεων

Snapshot Επιστρέφουν οι ουρές και η έλλειψη καυσίμων στα πρατήρια της Μόσχας λόγω ουκρανικών επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και ελλείψεις κυρίως στο καύσιμο AI-95.

Ορισμένα πρατήρια έκλεισαν ή πωλούν μόνο πετρέλαιο, με τα προβλήματα να επεκτείνονται και σε άλλες ρωσικές περιφέρειες.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον διυλιστηρίων, όπως αυτό στο Όρσκ, έχουν αναγκάσει κλείσιμο εγκαταστάσεων και επιδεινώνουν την κρίση καυσίμων.

Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις για να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία, προκαλώντας διακοπές και ελλείψεις καυσίμων. Snapshot powered by AI

Οι ουρές στα βενζινάδικα της Μόσχας επέστρεψαν την Παρασκευή εν μέσω ουκρανικών επιθέσεων στη ρωσική ενεργειακή υποδομή.

FUEL CRISIS ONGOING IN MOSCOW, RUSSIA



🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/PUvhTQXEtA — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) August 14, 2026

Δεκάδες αυτοκινητιστές βρέθηκαν να περιμένουν στην ουρά στα βενζινάδικα της Μόσχας, καθώς η κρίση καυσίμων επέστρεψε στη ρωσική πρωτεύουσα εν μέσω των επιθέσεων ουκρανικών drones κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Οι οδηγοί ανέφεραν και πάλι έλλειψη βενζίνης, ιδίως του καυσίμου AI-95. «Είμαι εδώ περίπου 30 λεπτά και, όπως βλέπετε, υπάρχουν ακόμα πέντε αυτοκίνητα μπροστά μου. Αυτό θα μου πάρει άλλα 20 λεπτά. Τελικά, λείπω από τη δουλειά σχεδόν μία ώρα μόνο και μόνο για να γεμίσω το ρεζερβουάρ ενός εταιρικού αυτοκινήτου. Το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί», δήλωσε ο Ντμίτρι, κάτοικος της Μόσχας, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

🇷🇺 Fuel shortages in the Russian capital are leading to clashes among motorists. Long lines at petrol stations in Moscow have sparked arguments among drivers waiting for fuel. pic.twitter.com/CmqtlcAZ3i — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 14, 2026

Το πρώτο κύμα έλλειψης καυσίμων εμφανίστηκε στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου, μετά τις επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας και άλλων εγκαταστάσεων διύλισης στη Ρωσία.

Η κατάσταση στη ρωσική πρωτεύουσα είχε σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στα μέσα Ιουλίου. «Είναι απροσδόκητο, γιατί είχαμε ήδη χαλαρώσει και τα πράγματα είχαν βελτιωθεί. Αλλά σήμερα τα προβλήματα επέστρεψαν. Δεν είναι ευχάριστο, φυσικά. Το Σαββατοκύριακο θέλει κανείς να πάει στη ντάτσα του (καλοκαιρινό σπίτι στην εξοχή), αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι η κατάσταση στην περιοχή της Μόσχας», σημείωσε η Ναντέζντα, μια άλλη κάτοικος της πρωτεύουσας.

🇷🇺 Fuel shortages in the Russian capital are leading to clashes among motorists. Long lines at petrol stations in Moscow have sparked arguments among drivers waiting for fuel. pic.twitter.com/CmqtlcAZ3i — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 14, 2026

Ορισμένα πρατήρια καυσίμων έκλεισαν τις πόρτες τους, ενώ άλλα πωλούν μόνο πετρέλαιο. Τα προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα έχουν ενταθεί εκ νέου σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων οι περιφέρειες Τούλα, Ταμπόφ και Καλούγκα, καθώς και τα εδάφη Πριμόριε και Κρασνοντάρ.

Οι διακοπές εφοδιασμού συμβαίνουν εν μέσω των συνεχών επιθέσεων ουκρανικών drones κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής.

Ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Όρσκ, το οποίο χτυπήθηκε από ουκρανικό drone την Τετάρτη, αναγκάστηκε να κλείσει εντελώς, σύμφωνα με πληροφορίες των περιφερειακών αρχών.

Η Ουκρανία έχει εντείνει φέτος τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίου, με στόχο να αυξήσει το κόστος που συνεπάγεται για τη Μόσχα η συνέχιση του πολέμου. Οι επιθέσεις έχουν συμβάλει σε περιοδικές διακοπές στην παροχή καυσίμων και σε έλλειψη σε ορισμένες ρωσικές περιοχές.