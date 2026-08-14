Δραματική εξέλιξη: Νεκρός ο καθηγητής του Κέιμπριτζ που κατηγορείται για λογοκλοπή

Snapshot Ο Τζέισον Άρντεϊ, ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ, βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο μετά από κατηγορίες για λογοκλοπή.

Η παραίτησή του τον Αύγουστο ήρθε μετά από αμφισβητήσεις για την πρωτοτυπία του έργου του και έλεγχο των ακαδημαϊκών του θέσεων.

Το Πανεπιστήμιο Κέι Snapshot powered by AI

Νεκρός στο Λονδίνο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Τζέισον Άρντεϊ, ο ακαδημαϊκός το όνομα του οποίου βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου λογοκλοπής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ βρέθηκε νεκρός. Ήταν ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του βρετανικού πανεπιστημίου, έχοντας διοριστεί καθηγητής κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης τον Μάρτιο του 2023.

Το περιστατικό έρχεται μετά από μερικές ταραχώδεις εβδομάδες, κατά τις οποίες συνάδελφοί του είχαν αμφισβητήσει την πρωτοτυπία του έργου του 41χρονου ακαδημαϊκού.

Αυτό είχε επίσης οδηγήσει σε έλεγχο των προηγούμενων ακαδημαϊκών του θέσεων. Καθώς οι αμφισβητήσεις από ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης πληθαίναν, ο Άρντεϊ παραιτήθηκε από τη θέση του, στις 5 Αυγούστου.

Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε έρευνα μετά από νέες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα και τους τιμητικούς τίτλους του κ. Άρντεϊ». Το Jesus College, όπου ήταν μέλος του διδακτικού προσωπικού, ξεκίνησε επίσης έρευνα.

Όταν ο Άρντεϊ παραιτήθηκε από τη θέση του καθηγητή και από την υποτροφία του, δήλωσε ότι αυτό δεν πρέπει να «εκληφθεί ως αποδοχή των αφηγήσεων που με έχουν περιβάλει».

Αναφέρθηκε στο «προσωπικό κόστος» της αναταραχής, το οποίο, όπως είπε, ήταν «υπερβολικά μεγάλο». Ακύρωσε επίσης μια σειρά εκδηλώσεων για την προώθηση του νέου του αυτοβιογραφικού βιβλίου, *Great And Unfortunate Things*, το οποίο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε δήλωσή της: «Η αστυνομία κλήθηκε από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου στις 3.12 μ.μ. την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, μετά από αναφορά ότι ένας άνδρας είχε βρεθεί αναίσθητος μέσα σε ένα ακίνητο.

Δυστυχώς, ένας 41χρονος άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στον τόπο του συμβάντος. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί και λαμβάνουν υποστήριξη από τους αστυνομικούς. Προς το παρόν, ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος.»

Η δήλωση πρόσθετε: «Η υπόθεση διερευνάται από αξιωματικούς της Μονάδας Κεντρικής Νότιας Διοίκησης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Θα καταρτιστεί φάκελος για τον ιατροδικαστή.»

Ο καθηγητής Arday, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, φαινόταν να έχει τον κόσμο στα πόδια του το 2023, όταν διορίστηκε ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, με τον διορισμό του να γιορτάζεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στα οποία αποτέλεσε αντικείμενο λαμπρών αφιερωμάτων.

Η άνοδός του ήταν μετεωρική, λαμβάνοντας υπόψη την παιδική ηλικία που ο ίδιος έχει περιγράψει. Διαγνωσμένος με αυτισμό και γενική αναπτυξιακή καθυστέρηση, ο καθηγητής Άρντεϊ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι τα 11 του και δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει μέχρι τα 18 του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εκφράστηκαν αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς του, αλλά ο τότε καθηγητής αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του και αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με το παρελθόν του.

Πολλοί από τους ισχυρισμοί αφορούσαν το έργο του για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατά τη διάρκεια του οποίου δήλωσε ότι είχε συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια λίρες μέσω αγώνων δρόμου μεγάλων αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε 30 μαραθώνιους σε 35 ημέρες.