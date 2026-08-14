Σφοδρό τροχαίο στον Έβρο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, 6 τραυματίες μεταξύ αυτών και ανήλικο παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (14/08) περίπου στις 19:20 στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου στον Έβρο, μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα. Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα, στα οποία συνολικά επέβαιναν έξι άτομα.

Συγκεκριμένα, στο ένα αυτοκίνητο μόνη η Ελληνίδα οδηγός του και στο άλλο ΙΧ πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά, με το όχημα να φέρει γερμανικές πινακίδες και τον οδηγό επίσης Έλληνα, σύμφωνα με το radioevros.gr.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, μετωπική ή πλαγιομετωπική, με αποτέλεσμα τη μεταφορά και των έξι στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Τα τρία άτομα φέρονται να έχουν σοβαρότερα τραύματα –οι δύο οδηγοί και ένα ανήλικο παιδί– ενώ, τα άλλα τρία ελαφρύτερα.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.