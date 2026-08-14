Ουαλία: Δύο νεκροί μετά από συντριβή μικρού αεροσκάφους

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή ελαφρού αεροσκάφους στη βόρεια Ουαλία.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε σε απομακρυσμένη περιοχή, ενώ τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου, σύμφωνα με την Αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας.

Η αστυνομία έλαβε αναφορές το μεσημέρι της Παρασκευής, ότι ένα ελαφρύ αεροσκάφος που ταξίδευε από ένα αεροδρόμιο στην Αγγλία δεν είχε φτάσει στο αεροδρόμιο του Caernarfon όπως είχε προγραμματιστεί.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από αέρος και εδάφους, για τον εντοπισμό του αεροσκάφους, ενψ΄στην περιοχή έχει αποσταλεί και ομάδα ερευνητών από το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).