Αντάρτες Χούθι: Νέα επίθεση με drone σε εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία  

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με drone σε εγκαταστάσεις της Aramco στη Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση παρουσιάζεται ως αντίποινα για παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της επίθεσης ή πληροφορίες για ζημιές από τις σαουδαραβικές αρχές ή την Aramco.

Την προηγούμενη Πέμπτη, οι Χούθι είχαν αναφέρει επίσης επίθεση σε εγκαταστάσεις της Aramco. Snapshot powered by AI

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση εξαπολύθηκε, σύμφωνα με τους Χούθι, σε αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Aramco. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις της Aramco στην Νατζράν υπέστησαν ζημιά.

Να σημειωθεί ότι και την Πέμπτη οι αντάρτες Χούθι ανέφεραν ότι χτύπησαν διυλιστήριο της Aramco.