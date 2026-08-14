Μοναδικό βίντεο: Καλοντυμένες κυρίες έκαναν ρινγκ πολυτελές εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς

Snapshot Δύο γυναίκες συνεπλάκησαν έντονα σε ένα πολυτελές εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Η συμπλοκή περιελάμβανε κλωτσιές, μπουνιές και βίαιες συμπεριφορές, ενώ υπάλληλοι προσπάθησαν να τις χωρίσουν χωρίς επιτυχία.

Πελάτες παρακολούθησαν έκπληκτοι και με ενθουσιασμό τη σύγκρουση, παρά το πολυτελές περιβάλλον του εστιατορίου.

Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε τον καβγά ούτε αν οι γυναίκες συνελήφθησαν ή απαγορεύτηκε η είσοδός τους στο εστιατόριο.

Το Steak 48 είναι ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας με ακριβά πιάτα και χωρίς συνήθως ζωντανή ψυχαγωγία. Snapshot powered by AI

Η έξοδος για φαγητό σε πανάκριβο εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς, όπου τα φιλέτα κοστίζουν 80 δολάρια, περιελάμβανε και δωρεάν θέαμα για τους θαμώνες.

Δύο γυναίκες, άγνωστο γιατί βρέθηκαν να συγκρούονται χωρίς έλεος μεταξύ τους, φορώντας κομψά φορέματα χωρίς εσώρουχα.

Σε ένα αποκλειστικό βίντεο του TMZ, υπό τους ήχους χαλαρωτικής μουσικής, οι δύο γυναίκες σαν ερασιτέχνες πυγμάχοι, μαλλιοτραβούνται, κυλιούνται στο πάτωμα, ανταλλάσσοντας κλωτσιές, μπουνιές και προσβλητικές εκφράσεις, ενώ έντρομοι υπάλληλοι επιχειρούν να τις χωρίσουν και οι πελάτες παρακολουθούν εκστασιασμένοι από τη «μάχη» των κυριών.

«Θεέ μου, το λατρεύω αυτό», ακούγεται να λέει μια γυναίκα στο βίντεο.

«Δεν περίμενα κάτι τέτοιο όταν ήρθα εδώ», ομολόγησε ένας άλλος πελάτης.

Σε κάποιο σημείο, μια γυναίκα που φαινόταν να είναι υπάλληλος προσπάθησε να διακόψει τον καβγά και ακούστηκε να λέει σε μία από τις γυναίκες, που αιμορραγούσε από το κεφάλι, να «βγει έξω αμέσως».

And it's all on video. The Beverly Hills bourgeoisie got dinner and a free show when a fight broke out at one of their ritzy restaurants... pic.twitter.com/KOPPcDJsLW — Frank-News (@francoboca) August 14, 2026

Μια γυναίκα απώθησε με χαστούκι το χέρι μιας υπαλλήλου καθώς αυτή προσπαθούσε να τις οδηγήσει έξω, προκαλώντας μια χορωδία «oooohs» από τους πελάτες, πριν την σπρώξει και φανεί έτοιμη να την αντιμετωπίσει.

Δεν είναι σαφές τι πυροδότησε τον καβγά, πότε συνέβη ή αν οι άγνωστες γυναίκες συνελήφθησαν ή τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο εστιατόριο.

Το Steak 48 περιγράφει τον εαυτό του ως «εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας όπου η χειροποίητη κουζίνα, η εξαιρετική εξυπηρέτηση και η εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία».

Το εστιατόριο δεν προσφέρει συνήθως ζωντανή ψυχαγωγία, αλλά στο μενού του περιλαμβάνει ένα «tomahawk» από wagyu με κόκαλο αξίας 295 δολαρίων και φιλέ μινιόν αξίας 82 δολαρίων.