Νέο κληρονομικό δίκαιο: Όλες οι αλλαγές που έρχονται σε διαθήκες και κληρονομιές από Σεπτέμβριο

Από τον Σεπτέμβριο του 2026 απλοποιείται η σύνταξη δημόσιας διαθήκης και θεσπίζεται παρουσία δύο μαρτύρων για τη μυστική διαθήκη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέο κληρονομικό δίκαιο: Όλες οι αλλαγές που έρχονται σε διαθήκες και κληρονομιές από Σεπτέμβριο
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 1/3 της κληρονομιάς όταν υπάρχει ένα παιδί και ολόκληρη την περιουσία αν δεν υπάρχουν παιδιά.
  • Η νόμιμη μοίρα μπορεί να αποκτηθεί ως χρηματική απαίτηση αντί για συγκυριότητα σε ακίνητα.
  • Οι κληρονόμοι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της κληρονομιάς εκτός αν αναλάβουν ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας.
  • Αναγνωρίζεται κληρονομικό δικαίωμα σε σύντροφο ελεύθερης συμβίωσης μετά από τρία χρόνια κοινής ζωής και επεκτείνεται η προστασία της οικογενειακής κατοικίας σε συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης.
Snapshot powered by AI

Σημαντικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο αναμένεται να εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο του 2026, επηρεάζοντας τη σύνταξη διαθηκών, τη διαδικασία κληρονομικής διαδοχής, αλλά και τα δικαιώματα συζύγων, συντρόφων και λοιπών κληρονόμων.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν την περιουσία τους μέσω διαθήκης, αλλά και όσους καλούνται να διαχειριστούν μια κληρονομιά. Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές που ενισχύουν την προστασία των κληρονόμων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η κληρονομιά συνοδεύεται από σημαντικές οφειλές.

Σύμφωνα με το Mega, το νέο νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομίες και τις δωρεές προς το Δημόσιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, απλούστευση της διαδικασίας για τις δημόσιες διαθήκες, αλλαγές στις μυστικές διαθήκες και αυξημένες δικλίδες ασφαλείας για τους κληρονόμους.

Τι αλλάζει στις διαθήκες

Με το νέο πλαίσιο απλοποιείται η διαδικασία σύνταξης δημόσιας διαθήκης, ενώ για τη μυστική διαθήκη προβλέπεται πλέον η παρουσία δύο μαρτύρων.

Παράλληλα, θεσπίζεται ειδική διαδικασία για τη σύνταξη διαθήκης από άτομα με σοβαρή αναπηρία λόγου, ενώ οι ιδιόγραφες διαθήκες εξακολουθούν να αναγνωρίζονται, αλλά θα υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο.

Δικαίωμα σύνταξης διαθήκης προβλέπεται πλέον και για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Παράλληλα, τίθενται περιορισμοί σε διαθήκες που ευνοούν προσωπικό νοσοκομείων, οίκων ευγηρίας ή άλλων ιδρυμάτων περίθαλψης στα οποία νοσηλεύεται ή φιλοξενείται ο διαθέτης.

Αλλαγές στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

Σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις που αφορούν την περίπτωση κατά την οποία κάποιος αποβιώσει χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη.

Όταν υπάρχει ένα παιδί, το ποσοστό που αντιστοιχεί στον επιζώντα σύζυγο αυξάνεται στο 1/3 της κληρονομιάς. Όταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το μερίδιο του συζύγου παραμένει στο 1/4.

Εφόσον δεν υπάρχουν παιδιά, ο επιζών σύζυγος αποκτά το σύνολο της περιουσίας, προηγούμενος των γονέων και των υπόλοιπων συγγενών στην κληρονομική διαδοχή.

Αντίστοιχη αντιμετώπιση προβλέπεται και για τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κληρονομικό δικαίωμα και στον σύντροφο ελεύθερης συμβίωσης, όταν η κοινή ζωή του ζευγαριού έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών.

Τι ισχύει για τη νόμιμη μοίρα

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τη νόμιμη μοίρα των κληρονόμων. Η απόκτηση μεριδίου σε ακίνητα δεν θα σημαίνει υποχρεωτικά ότι ο κληρονόμος καθίσταται συγκύριος.

Αντί για συμμετοχή στην κυριότητα ενός ακινήτου, θα μπορεί να διεκδικεί την αξία που του αναλογεί σε χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο, η νόμιμη μοίρα αποκτά ουσιαστικά τη μορφή χρηματικής απαίτησης.

Μεγαλύτερη προστασία απέναντι στα χρέη

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι νέες προβλέψεις για τα χρέη που συνοδεύουν μία κληρονομιά.

Το νέο πλαίσιο ενισχύει την προστασία των κληρονόμων, ώστε να μην κινδυνεύει αυτομάτως η προσωπική τους περιουσία από χρέη του θανόντος.

Ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται με τη δική του περιουσία για τις οφειλές της κληρονομιάς, εκτός εάν επιλέξει να αναλάβει ελεύθερη διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας.

Νέα διαδικασία για την εκκαθάριση κληρονομιάς

Αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία εκκαθάρισης της κληρονομιάς. Για τον σκοπό αυτό θα μπορεί να ορίζεται δικηγόρος ως εκκαθαριστής, ο οποίος θα επιλέγεται από ειδικό κατάλογο που θα τηρείται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Με το νέο καθεστώς, οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες παύουν να περιλαμβάνονται στις τάξεις των κληρονόμων.

Παράλληλα, κατοχυρώνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κληρονομικό δικαίωμα για τον σύντροφο ελεύθερης συμβίωσης, ενώ διευρύνεται η προστασία της οικογενειακής κατοικίας.

Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, η προστασία της οικογενειακής στέγης επεκτείνεται και στον σύντροφο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι αλλαγές επιχειρούν να εκσυγχρονίσουν το πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου, προσαρμόζοντάς το στις σύγχρονες μορφές οικογένειας και συμβίωσης, ενώ παράλληλα επιχειρείται να περιοριστούν οι κίνδυνοι και οι δικαστικές εκκρεμότητες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαχείριση μιας κληρονομιάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν: Έπεσε σε κώμα για 221 ημέρα μετά από «βροχή» αντικανονικών χτυπημάτων στο ρινγκ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε καταμαράν στις Φλέβες Σαρωνικού με 10 επιβάτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Ραφήνας, Λαυρίου τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 - «Κόβονται» δρομολόγια από Πειραιά - Ριπές έως 100χλμ. α/ω

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πυρκαγιά σε κτήριο 21 ορόφων στο Βερολίνο - Πέντε τραυματίες, άτομο πήδηξε από παράθυρο για να σωθεί

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου: Θερμότερος και υγρότερος από τα κανονικά – Πρόγνωση Κολυδά

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κληρονομικό δίκαιο: Όλες οι αλλαγές που έρχονται σε διαθήκες και κληρονομιές από τον Σεπτέμβριο

11:43LIFESTYLE

Γιώργος Καραγκούνης: Ο «Τυπάρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Μύκονο - Η βόλτα στα Ματογιάννια

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 νεκροί από «πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης - Πάνω από 1,6 κιλά κατασχέθηκαν

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 59χρονος εμπρηστής της Σίνδου

11:31TRAVEL

Δωδεκάνησα: Εκεί όπου ο Δεκαπενταύγουστος γίνεται γλέντι - Η «Κούππα» και τα έθιμα που ενώνουν

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Απάτες με δέματα αντικαταβολής - Πλήρωσε 45 ευρώ για κάτι που δεν είχε παραγγείλει – Τι καταγγέλλει επιχειρηματίας στο νησί

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «30 μήνες έργου στην Αττική με 352 παρεμβάσεις»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου - Η κατάσταση στα λιμάνια και τους δρόμους

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί είναι σχεδόν αδύνατον για τον Τραμπ να αντικαταστήσει την εκπρόσωπο Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ

11:03ΚΑΙΡΟΣ

Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο: «Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις» - Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ για το αεροπλανοφόρο Lincoln: Οι Δημοκρατικοί ζητούν εξηγήσεις για τις απάνθρωπες συνθήκες

11:00ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στο DNA μετά από μόλις έναν μήνα vegan διατροφής

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Χρήστος Πριτσαπίδουλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Ραφήνας, Λαυρίου τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 - «Κόβονται» δρομολόγια από Πειραιά - Ριπές έως 100χλμ. α/ω

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στον Κάλαμο: Η στιγμή που ιστιοφόρο προσκρούει σε δεμένα σκάφη στο λιμάνι – Δείτε βίντεο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πώς γλίτωσε από το βυτιοφόρο: «Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου - «Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε καταμαράν στις Φλέβες Σαρωνικού με 10 επιβάτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αλλάζει τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ: Τέλος η υψηλή τεχνολογία, επιστροφή ... στον ατμό

11:03ΚΑΙΡΟΣ

Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο: «Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις» - Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο πλανήτης «έχει πυρετό»: Το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία «δείχνει» το σούπερ Ελ Νίνιο

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Για τα πανηγύρια: Δεκαπενταύγουστος με κλαρίνα, μπουζούκια, βιολιά, ψητό και θρησκευτική κατάνυξη– Το «Γλέντι» και οι τραγουδιστές

10:08ΚΟΣΜΟΣ

17χρονος βγάζει πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο αγοράζοντας... αποθήκες

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο 64χρονος μοναδικός κάτοικος σε «χωριό-φάντασμα» της Ισπανίας: Ζει μόνος εκεί εδώ και 12 χρόνια

10:33ΕΥ ΖΗΝ

7 ροφήματα πλούσια σε ηλεκτρολύτες για τη βέλτιστη ενυδάτωση

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

06:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός τουρίστας έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Ναυάγιο της Ζακύνθου παρά τις απαγορεύσεις

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χαλκιδική: Πόσα στρέμματα κάηκαν στη Σίβηρη – Οι πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ