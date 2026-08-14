Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης - Πάνω από 1,6 κιλά κατασχέθηκαν

Snapshot Δύο άνδρες ηλικίας 70 και 61 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Ξηροκρήνης.

Κατασχέθηκαν συνολικά 1,680 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένη σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες, έτοιμες για διάθεση.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε ζυγαριές ακριβείας, 1.120 κενές νάιλον συσκευασίες, 270 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Μέρος της κάνναβης ήταν κρυμμένο σε μοτοσικλέτα του 70χρονου και η υπόλοιπη στην κατοικία του, όπου έγινε έρευνα με παρουσία δικαστικού εκπροσώπου.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για δικαστική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 70 και 61 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026 στην περιοχή της Ξηροκρήνης, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν τη στιγμή που φέρεται να πραγματοποιούσαν συναλλαγή ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και να συλληφθούν.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 1 κιλό και 680,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα ήταν χωρισμένη σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν έτοιμες για περαιτέρω διάθεση.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν πέντε ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 1.120 μικρές κενές νάιλον συσκευασίες, που φέρεται να προορίζονταν για τη συσκευασία και διανομή των ναρκωτικών.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιούσε ο 70χρονος για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις.

Μέρος της κατασχεθείσας κάνναβης είχε, σύμφωνα με τις Αρχές, κρυφτεί σε δίκυκλη μοτοσικλέτα που ανήκει στον 70χρονο. Η υπόλοιπη ποσότητα εντοπίστηκε στην κατοικία του, όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.