Φονικές πλημμύρες στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 νεκροί από «πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 ακόμη τραυματίστηκαν στην ανατολική Ιαπωνία, καθώς βροχοπτώσεις-ρεκόρ σάρωσαν την περιφέρεια Τσίμπα, κοντά στην πρωτεύουσα Τόκιο.

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Φονικές πλημμύρες στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 νεκροί από «πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στην περιφέρεια Τσίμπα της Ιαπωνίας.
  • Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε πάνω από 20.000 νοικοκυριά και εγκλωβισμό 7.000 ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο Ναρίτα.
  • Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης επιπέδου πέντε, που υποβαθμίστηκε στο τέσσερα, λόγω κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών.
  • Η Ιαπωνία πλήττεται από διαδοχικές καταιγίδες και τυφώνες που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εκκενώσεις στην Ανατολική Ασία.
  • Παρά την αποκατάσταση της αεροπορικής κυκλοφορίας στο Ναρίτα, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια και οι βασικοί αυτοκινητόδρομοι παραμένουν κλειστοί.
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Οι βροχοπτώσεις, τις οποίες οι αρχές χαρακτήρισαν «πρωτοφανείς», διέκοψαν την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ ταξιδιώτες έμειναν αποκλεισμένοι όλη τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ναρίτα του Τόκιο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας περιέγραψε τα καιρικά φαινόμενα ως «άνευ προηγουμένου», εξηγώντας ότι η θεομηνία προκλήθηκε από θερμό και υγρό αέρα που κινήθηκε ανατολικά και συγκρούστηκε με ψυχρότερες αέριες μάζες, δημιουργώντας εξαιρετικά ασταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Οι κατακλυσμιαίες βροχές προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά και εγκλωβίζοντας 7.000 ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν σε σταθμούς του μετρό, ενώ περίπου 1.800 άτομα αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο κτίριο της Περιφερειακής Κυβέρνησης. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται μια γυναίκα που εγκλωβίστηκε στο βυθισμένο αυτοκίνητό της, καθώς και δύο ακόμη άτομα που κατέρρευσαν στους δρόμους.

Η σοβαρότητα της κατάστασης υποχρέωσε τις τοπικές αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης επιπέδου πέντε, τον ανώτατο δηλαδή βαθμό συναγερμού, ο οποίος στη συνέχεια υποβαθμίστηκε στο επίπεδο τέσσερα. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές συνεχίζουν να προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων και νέων πλημμυρών. Ο κυβερνήτης της Τσίμπα, Τοσιχίτο Κουμαγκάι, τόνισε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση ακόμη και για τα μετεωρολογικά δεδομένα της Ιαπωνίας, σημειώνοντας ότι η περιοχή κατέγραψε περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά ώρα, ποσότητα που ισοδυναμεί με το τριπλάσιο του μέσου όρου του Αυγούστου.

Το κύμα κακοκαιρίας εντάσσεται σε μια σειρά από διαδοχικές καταιγίδες και τυφώνες που πλήττουν την Ανατολική Ασία. Τις προηγούμενες ημέρες, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες και η Κίνα επλήγησαν ταυτόχρονα από τις καταιγίδες Dolphin, Chan-Hom και Peilou, οι οποίες προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προληπτικές εκκενώσεις εκατομμυρίων κατοίκων.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, οι κινεζικές αρχές απομάκρυναν περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους από τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Dolphin, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κίνα μέχρι στιγμής φέτος, έφτασε στην ανατολική ακτή της χώρας. Αν και η αεροπορική κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Ναρίτα άρχισε να αποκαθίσταται, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια και οι βασικοί αυτοκινητόδρομοι της περιοχής παραμένουν κλειστοί.

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