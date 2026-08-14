Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου - Η κατάσταση στα λιμάνια και τους δρόμους

Snapshot Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου εξελίσσεται με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τα διόδια, αλλά με προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω ισχυρών ανέμων.

Τα πλοία από τον Πειραιά αναχωρούν κανονικά με υψηλή επιβατική κίνηση, ενώ τα δρομολόγια από Ραφήνα και Λαύριο επηρεάζονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και πραγματοποιεί εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικές εθνικές οδούς κατά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Η Τροχαία συστήνει στους οδηγούς να ελέγχουν τα οχήματά τους, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να αποφεύγουν επικίνδυνες συμπεριφορές για την ασφάλεια όλων. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων ενόψει του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου. Τα οχήματα που κινούνται προς την έξοδο της Αττικής είναι φορτωμένα με αποσκευές, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια της Ελευσίνας, όπως καταγράφεται και στο σχετικό βίντεο της ΕΡΤ.

Η έξοδος των ταξιδιωτών πραγματοποιείται μετ’ εμποδίων σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές έχουν επηρεάσει τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Από τον Πειραιά, πάντως, τα πλοία αναχωρούν κανονικά, με την επιβατική κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Με βάση τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί από το λιμάνι του Πειραιά συνολικά 21 αναχωρήσεις πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου, με περίπου 22.894 επιβάτες να αναμένεται να ταξιδέψουν.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 35 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 25 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών. Οι προκρατήσεις ανέρχονται σε 7.632 επιβάτες, εκ των οποίων 3.208 αναμένεται να ταξιδέψουν με ταχύπλοα και 4.424 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Η έξοδος είχε ξεκινήσει από την Πέμπτη

Η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση είχε γίνει αισθητή ήδη από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου, με 23.665 επιβάτες να επιβιβάζονται, ενώ προς τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 ταξιδιώτες.

Στη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 επιβάτες να αναχωρούν, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας συνολικά 2.754 επιβάτες.

Η εξέλιξη της σημερινής εξόδου παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την ένταση των ανέμων. Εφόσον οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχιστούν, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, έχοντας θέσει σε εφαρμογή ειδικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Τα μέτρα εφαρμόζονται σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου αναμένεται αυξημένη κυκλοφορία, στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και σε σημεία όπου καταγράφεται συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, ενισχύεται η αστυνομική παρουσία σε λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς και γενικότερα σε σημεία όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών.

Στο πλαίσιο των μέτρων θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, με έμφαση σε επικίνδυνες παραβάσεις που συνδέονται με σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Μεταξύ άλλων, οι έλεγχοι θα αφορούν την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και τη μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Για την εφαρμογή του σχεδιασμού θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, μαζί με το απαραίτητο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ενώ θα παρέχεται ενημέρωση προς το κοινό σε περίπτωση σημαντικών κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου θα ισχύσουν επίσης περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

Ειδικότερα, για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση ισχύει σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου, αντίστοιχος περιορισμός θα ισχύσει την Κυριακή 16 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00.

Οι συστάσεις της Τροχαίας προς τους οδηγούς

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς που πρόκειται να ταξιδέψουν να ελέγξουν το όχημά τους πριν από την αναχώρηση και να ενημερωθούν εγκαίρως για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη διαδρομή τους.

Παράλληλα, συνιστάται η αυστηρή τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο σεβασμός στην οδική σήμανση και στις υποδείξεις των τροχονόμων, αλλά και η αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή κατά την οδήγηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μη χρήση κινητού τηλεφώνου, στην αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ πριν από την οδήγηση, στη σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων, καθώς και στη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Τέλος, η Τροχαία υπενθυμίζει στους οδηγούς να μην υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους ή τις δυνατότητες του οχήματός τους και να επιδεικνύουν υπομονή, υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η μεγάλη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου να πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.