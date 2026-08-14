Mercedes: Η ολοκαίνουργια GLB με όφελος 2.000 ευρώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων

Η νέα Mercedes-Benz GLB ξεκινά την εμπορική της πορεία στην ελληνική αγορά με μια προωθητική ενέργεια για την υβριδική της έκδοση, η οποία συνοδεύεται από όφελος 2.000 ευρώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

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Mercedes: Η ολοκαίνουργια GLB με όφελος 2.000 ευρώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων
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Η ενέργεια αφορά νέες παραγγελίες που θα ταξινομηθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

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