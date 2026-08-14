Explainer: Γιατί είναι σχεδόν αδύνατον για τον Τραμπ να αντικαταστήσει την Κάρολαϊν Λέβιτ

Είναι γνωστό ότι Ντόναλντ Τραμπ περνάει πάντα τα μηνύματα του εύκολα και δυνατά, μέσα από έναν καθημερινό καταιγισμό διαδικτυακών αναρτήσεων, συνεντεύξεων και αντιπαραθέσεων με τους δημοσιογράφους.

Έτσι, η αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, όμως τελικά αποτελεί σημαντική προσωπική και πολιτική απώλεια για τον Αμερικανό πρόεδρο. Το κενό που θα αφήσει θα αναδείξει τον ρόλο της ως σημαντικού μέλους της ομάδας συμβούλων του προέδρου, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Ωστόσο, είναι πολύ περισσότερα από μια απλή εκπρόσωπος Τύπου. Η Λέβιτ κατανοεί την λογική του Τραμπ. Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Τραμπ κατά τη δεύτερη του θητεία εναντίον των θεσμών της Ουάσιγκτον που ασκούν έλεγχο και λογοδοσία. Όπως ακριβώς το αφεντικό της, η Λέβιτ «έσπασε» τα στερεότυπα της θέσης της. Και με την αδιάκοπη προκλητική συμπεριφορά της απέναντι στους δημοσιογράφους, έθεσε σε ανέδειξε τις ρωγμές της παραδοσιακής δημοσιογραφίας στην εποχή των social media.

Η Λέβιτ ανακοίνωσε την Τετάρτη στα social media ότι, μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της, την 1η Μαΐου, συνειδητοποίησε πώς δεν μπορούσε να είναι η μητέρα που αξίζουν τα παιδιά της, ενώ ταυτόχρονα αφιέρωνε τον «συνεχή χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή» που απαιτεί η δουλειά της. Ο Τραμπ, ίσως προσπαθώντας να μετριάσει το προσωπικό πλήγμα από την αποχώρηση της 28χρονης, την οποία είχε επαινέσει ως μία από τις «πιο έμπιστες συνεργάτιδές» του, ανακοίνωσε ότι η Λέβιτ θα συνεχίσει να υπηρετεί ως εξωτερική του σύμβουλος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με δημοσιογράφους καθώς η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ακούει στο Air Force One στην αεροπορική βάση Al Udeid στη Ντόχα του Κατάρ, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025. AP

Μια ηράκλεια αποστολή

Το να είσαι εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ δεν είναι εύκολη δουλειά. Ο όρος «πειθαρχία στο μήνυμα» αποτελεί οξύμωρο σε αυτή την κυβέρνηση. Κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν ξέρει τι θα πει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλάζει πολιτική σε μια στιγμή, έρχεται σε αντίθεση με τους κορυφαίους αξιωματούχους του αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο Τραμπ είναι, εξάλλου, δεξιοτέχνης στη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης. Εδώ και δεκαετίες δαιμονοποιεί, κολακεύει και παίζει με τους δημοσιογράφους. Απολάμβανε τον ρόλο του «κακού των ταμπλόιντ» της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’80, καθώς έχτιζε το εμπορικό του σήμα ως μεγιστάνας των ακινήτων και της διασημότητας. Αντιλαμβάνεται ενστικτωδώς την επιθυμία των μέσων ενημέρωσης για διαρκώς μεταβαλλόμενους τίτλους και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο αντιπερισπασμού.

Ο ζήλος του Τραμπ για σύγκρουση, η περιφρόνησή του για την εθιμοτυπία και η προθυμία του να λέει εξωφρενικά πράγματα δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα, την ώρα που η πολιτική του άνοδος συνέπεσε με την έκρηξη των social media. Χρησιμοποίησε τη νέα τεχνολογία για να εισάγει την εκρηκτική του προσωπικότητα στην πολιτική ζωή της χώρας, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιούσαν οι προκάτοχοί του ως δίαυλο επικοινωνίας.

Ίσως, λοιπόν, να μην χρειάζεται καν έναν νέο εκπρόσωπο Τύπου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. AP/Evan Vucci

Όμως, θα δυσκολευτεί να αντικαταστήσει το συνδυασμό δεξιοτήτων της Λέβιτ, η οποία μιλάει τη γλώσσα του MAGA πιο άπταιστα μπροστά στις κάμερες από οποιονδήποτε άλλον, εκτός από τον ίδιο τον πρόεδρο. Οι ενημερώσεις Τύπου που έκανε δεν έμοιαζε τόσο με προσπάθειες να εξηγήσει την πολιτική της κυβέρνησης ή να μεταφέρει κωδικοποιημένα μηνύματα σε ξένους ηγέτες, αλλά περισσότερο με επιδείξεις της προκλητικής στάσης του Τραμπ.

Οι υποστηρικτές του προέδρου αγαπούν πολύ τη Λέβιτ. Οι επιθέσεις της εναντίον γνωστών δημοσιογράφων θυμίζουν τις επαναστατικές κραυγές της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Σπάνια απαντά ευθέως σε μια ερώτηση — προτιμώντας να επιτίθεται στα κίνητρα ή τη νοοτροπία των δημοσιογράφων, που έχουν βρεθεί να παίζουν τον ρόλο των κομπάρσων στο σόου του Τραμπ.

Τον περασμένο μήνα, η Λέβιτ καθόταν δίπλα στον πρόεδρο στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο είχε αναβληθεί μετά την απόπειρα ένοπλου να εισβάλει στην ετήσια εκδήλωση τον Απρίλιο. Εκείνο το βράδυ, το οποίο ο Τραμπ πέρασε προσβάλλοντας τους δημοσιογράφους με σκληρούς και προσωπικούς σχολιασμούς, θα αποτελέσει πλέον ένα συμβολικό αποχαιρετιστήριο στιγμιότυπο της θητείας της

Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Λέβιτ ανακοίνωσε την παραίτησή της εν μέσω μιας θύελλας αντιπαραθέσεων σχετικά με το αν ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε δημοσιογράφους που επέβαιναν στο Air Force One ως «δόλωμα», κατά τη διάρκεια της μυστικής πτήσης του προέδρου από την Τουρκία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ

Σοβαρά ερωτήματα για την ελευθερία του Τύπου

Η θητεία της Λέβιτ θα μείνει στην ιστορία ως καταστροφή της παλιομοδίτικης αντίληψης ότι ο Τύπος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην άσκηση ελέγχου και λογοδοσίας στους προέδρους.

Η ομάδα της ανέλαβε τον έλεγχο του του συστήματος δημοσιογραφικής κάλυψης του προέδρου, του λεγόμενου press pool, το οποίο διαχειριζόταν από καιρό η ανεξάρτητη ένωση ανταποκριτών. Αυτή αποφάσιζε ποιος θα συμμετέχει στις προεδρικές εκδηλώσεις και ποιος θα πετούσε με το Air Force One. Πρόσθεσε υπηρεσίες streaming, τοπικούς συντηρητικούς ραδιοφωνικούς παρουσιαστές, podcasters και προσωπικότητες του κινήματος MAGA στο μόνιμο δημοσιογραφικό σώμα που κάλυπτε το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου.

Οι επικριτές είδαν σε αυτό που έκανε η Λέβιτ μια προσπάθεια να εισαχθούν προπαγανδιστές που θα αντιμετώπιζαν τον Τραμπ με επιείκεια. Οι υποστηρικτές του πανηγύρισαν αυτό που θεώρησαν ως μια καθυστερημένη αποδυνάμωση των μέσων ενημέρωσης της φιλελεύθερης ελίτ.

Σε μια τεράστια διαμάχη που συνοψίζει την περιφρόνηση της κυβέρνησης προς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, η Λέβιτ — κατόπιν εντολής του Τραμπ — απαγόρευσε στο Associated Press να παρευρίσκεται σε ορισμένες εκδηλώσεις Τύπου του Λευκού Οίκου, ενώ ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου αποκλείστηκε από το Air Force One. Το AP, το οποίο έχει χιλιάδες πελάτες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, είχε αρνηθεί να αλλάξει το ύφος του ώστε να ευθυγραμμιστεί με το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊλ Λέβιτ τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. AP/Evan Vucci

Ωστόσο, εντάσεις προκύπτουν ανάμεσα σε κάθε κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης. Οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους του νεότερου και των δημοσιογράφων ήταν συχνά τεταμένες. Η αντιπαλότητα μεταξύ των δημοσιογράφων και των συνεργατών του Μπαράκ Ομπάμα διέψευδε τις συντηρητικές αντιλήψεις ότι οι δημοσιογράφοι ήταν στο πλευρό της κυβέρνησης. Και το γραφείο Τύπου του Τζο Μπάιντεν είχε μια ιδιαίτερα δύσκολη σχέση με τους δημοσιογράφους. Όμως, ο Τραμπ έχει απειλήσει τον συνταγματικό ρόλο του Τύπου στη δημοκρατία όσο κανένας άλλος πρόεδρος μέχρι σήμερα.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Γουόκινσοου δήλωσε την Τετάρτη στην εκπομπή «The Arena» του CNN ότι δεν αμφισβητεί την ειλικρίνεια της Λέβιτ όταν επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους για την αποχώρησή της. Πρόσθεσε όμως: «Είναι μια δύσκολη δουλειά. Για να είσαι εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει καθημερινά να αρνείσαι συνειδητά την πραγματικότητα». Η βουλευτής της Βιρτζίνια πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι η κληρονομιά της θα είναι η περαιτέρω υποβάθμιση της σχέσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Τύπου».

Ενώ οι ενημερώσεις της είναι τηλεοπτικές αναμετρήσεις, η Λέβιτ είναι συχνά πιο φιλική με τα μέλη των μέσων ενημέρωσης όταν δεν ήταν στραμμένες οι κάμερες πάνω της. Συνήθως είναι διαθέσιμη στους δημοσιογράφους, και η σχέση εμπιστοσύνης της με τον Τραμπ σημαίνει ότι βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον αρχηγό του κράτους σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό το προνόμιο είναι σημαντικό για τους δημοσιογράφους και ενισχύει την αξιοπιστία των κορυφαίων εκπροσώπων Τύπου.

Οι πιθανοί αντικαταστάτες της Λέβιτ

Υπάρχουν φόβοι ότι, με την αποχώρηση της Λέβιτ, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους δημοσιογράφους να καλύπτουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός απρόβλεπτου και σχεδόν ανεξέλεγκτου προέδρου.

Εκτός αν ο πρόεδρος επιλέξει έναν αντικαταστάτη που ανήκει ήδη στον στενό του κύκλο, ο διάδοχος της Λέβιτ ενδέχεται να μην έχει την αυθεντικότητα που την έκανε μια έγκυρη φωνή της κυβέρνησης.

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι πιθανοί αντικαταστάτες της;

Αλίνα Χάμπα

Η πρώην προσωπική δικηγόρος του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, είναι μία πιθανή επιλογή για να αντικαταστήσει την Λέβιτ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η οποία επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Η Χάμπα εντάχθηκε στη νομική ομάδα του Τραμπ το 2021 και έγινε μια εξέχουσα δημόσια φωνή στην υπεράσπισή του κατά τη διάρκεια της δίκης του 2024, στην οποία ο Τραμπ βρέθηκε ένοχος για 34 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα σχετικά με την πλαστογράφηση επιχειρηματικών αρχείων στην υπόθεση εξαγοράς της σιωπής της Στόρμι Ντάνιελς

Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επανεκλογή του ότι όριζε την Χάμπα ως προεδρική του σύμβουλό, αποκαλώντας την «υποστηρίκτρια της δικαιοσύνης». Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέλεξε την Χάμπα για μια άλλη θέση: την προσωρινή εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αργότερα την πρότεινε να υπηρετήσει σε αυτόν τον ρόλο σε μόνιμη βάση, αλλά ένα ομοσπονδιακό εφετείο απεφάνθη πως η Χάμπα, διορίστηκε παράνομα στη θέση της κορυφαίας ομοσπονδιακής εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ και την απέκλεισε από το να επιβλέπει υποθέσεις.

Τελικά, η Χάμπα παραιτήθηκε από τη θέση της εισαγγελέα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, και στη συνέχεια, ανέλαβε τα καθήκοντα της Ανώτερης Συμβούλου της τότε Γενικής Εισαγγελέα Παμ Μπόντι.

Η Αλίνα Χάμπα AP

Μάθιου Μπόιλ

Ο Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του συντηρητικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Breitbart στην Ουάσινγκτον, αναφέρεται επίσης ως υποψήφιος.

Κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα New York Post ότι ο Μπόιλ, όπως και η Χάμπα, είναι φαβορί για να γίνει αντικαταστάτης της Λέβιτ.

Ο Μπόιλ δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν για τον Τραμπ, ούτε σε ιδιωτικό επίπεδο ούτε ως μέλος της κυβέρνησής του. Ωστόσο, έχει πραγματοποιήσει αρκετές συνεντεύξεις μαζί του, συμπεριλαμβανομένης μίας στο Οβάλ Γραφείο τον Ιούνιο.

Ο Μάθιου Μπόιλ με τον Τζέι Ντι Βανς AP

Σκοτ Τζένινγκς

Ο Σκοτ ​​Τζένινγκς, υποστηρικτής του Τραμπ και πολιτικός σχολιαστής του κινήματος MAGA, ο οποίος συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με τους δημοκρατικούς βουλευτές, είναι ένα άλλο όνομα που φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιθανών υποψηφίων.

Κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα Daily Beast ότι ο Τζένινγκς είναι το τρέχον φαβορί για να διαδεχθεί την Λέβιτ.

Ο Τζένινγκς διετέλεσε ειδικός βοηθός του προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου για τις πολιτικές υποθέσεις και έχει εργαστεί σε τέσσερις προεδρικές εκστρατείες.

Έχει επίσης παράσχει συμβουλές σε εκστρατείες για τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Μιτς ΜακΚόνελ του Κεντάκι και τον πρώην κυβερνήτη του Κεντάκι Έρνι Φλέτσερ.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει δημόσια τον Τζένινγκς, ο οποίος κάποτε ήταν επικριτής του Αμερικανού προέδρου. «Νομίζω ότι είναι καταπληκτικός ο Σκοτ ​​Τζένινγκς», είχε πει ο Τραμπ σε μια προεκλογική καμπάνια στο Μίσιγκαν πέρυσι. «Με υπερασπίζεται συνέχεια σε συνεντεύξεις στο CNN».

Ο Σκοτ ​​Τζένινγκς AP

Άννα Κέλι

Η Άννα Κέλι, η οποία υπηρετεί ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, έχει αναφερθεί ως πιθανή υποψήφια για τον ρόλο της εκπροσώπου Τύπου.

Προηγουμένως εργάστηκε ως εθνική εκπρόσωπος Τύπου για την Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών και για τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Ντέρικ Βαν Όρντεν από το Ουισκόνσιν.

Η Άννα Κέλι

Τρίσια ΜακΛάφλιν

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν έγινε γνωστή ως ένθερμη υποστηρίκτρια των μεταναστευτικών πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ, όταν ήταν βοηθός εκπρόσωπος τύπου για το γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Αποχώρησε από τη θέση της τον Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η ΜακΛάφλιν εργάστηκε επίσης στο υπουργείο Εξωτερικών και στο υπουργείο Οικονομικών.

Στη συνέχεια, έγινε επικεφαλής επικοινωνίας για την εκστρατεία επανεκλογής του κυβερνήτη Μάικ ΝτεΓουάιν το 2022 και ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας για την προεδρική εκστρατεία του Βίβεκ Ραμασουάμι το 2024.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν AP

Κέιτι Μίλερ

Η Κέιτι Μίλερ, μια συντηρητική podcaster, πρώην υπάλληλος του Τραμπ και σύζυγος του αναπληρωτή Αρχηγού του Προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανή υποψήφια για τη θέση της εκπρόσωπος Τύπου.

Η Μίλερ διετέλεσε διευθυντής επικοινωνίας του υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE), με επικεφαλής τον Έλον Μασκ, το οποίο διαλύθηκε τον Νοέμβριο του 2025, αρκετούς μήνες πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της θητείας του. Πριν από αυτό, εργάστηκε ως βοηθός εκπρόσωπος Τύπου στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Αποχώρησε από τη θέση για να υπηρετήσει ως διευθύντρια επικοινωνίας της πρώην Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Μάρθα ΜακΣάλι από την Αριζόνα, προτού γίνει διευθύντρια επικοινωνίας του πρώην αντιπροέδρου Μάικ Πενς.

Η Κέιτι Μίλερ με τον σύζυγό της, Στίβεν AP

Στίβεν Τσουνγκ

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, ενδέχεται επίσης να είναι υποψήφιος για τη θέση του επόμενου εκπροσώπου Τύπου.

Ο Τσουνγκ έχει εργαστεί δίπλα στον Τραμπ σε διάφορες θέσεις από την πρώτη του θητεία, κατά την οποία διετέλεσε βοηθός διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Απολύθηκε από τη θέση του το 2018 εν μέσω αναδιοργάνωσης της κυβέρνησης, αλλά συνέχισε να εργάζεται ως σύμβουλος για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2020.

Ήταν επίσης επικεφαλής επικοινωνίας για την MAGA Inc., την ανεξάρτητη πολιτική επιτροπή δαπανών (super PAC) που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 για να στηρίξει τον Τραμπ, και ήταν διευθυντής επικοινωνίας του Αμερικανού προέδρου κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024.