Δείπνο Τραμπ: Στη δημοσιότητα το βίντεο από την επίθεση του ενόπλου Κόουλ Τόμας Άλεν

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά και δεν υπάρχουν ενδείξεις για φιλικά πυρά.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου σύμφωνα με τις Αρχές ο Κόουλ Τόμας Άλεν επιχείρησε να φτάσει οπλισμένος στον χώρο όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο ανάρτησε η επικεφαλής των ομοσπονδιακών εισαγγελέων στην Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, υποστηρίζοντας ότι δείχνει τον Άλεν να πυροβολεί πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών καθώς περνά τρέχοντας από τον έλεγχο ασφαλείας προς την αίθουσα της εκδήλωσης στο Washington Hilton.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 31χρονος κρατούσε μακρύκαννο όπλο όταν πέρασε μέσα από τη μαγνητική πύλη, προκαλώντας πανικό σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και δημοσιογραφικές εκδηλώσεις της Ουάσινγκτον.

Ο πράκτορας των μυστικών υπηρεσίων τραυματίστηκε, ωστόσο σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε. Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι ο Άλεν πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά με καραμπίνα, ενώ πράκτορας της υπηρεσίας ανταπέδωσε με πέντε πυροβολισμούς. Η Τζανίν Πίρο υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «φιλικά πυρά».

Ο Άλεν εμφανίστηκε την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και συμφώνησε να παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη δίκη του, χωρίς να δηλώσει ακόμη αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.