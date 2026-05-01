Αναλυτής: «Το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο τακτικές που χρησιμοποίησε στη Γάζα»

Ο αναλυτής γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή Ελάιζα Μανιέρ υποστήριξε ότι το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο στρατιωτικές τακτικές αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποίησε στη Γάζα.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ανέφερε ότι ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έχει αναφερθεί στο λεγόμενο «δόγμα της Ράφα», παραπέμποντας στη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με τον Μανιέρ, η στρατηγική αυτή βασίζεται στην εκτεταμένη καταστροφή υποδομών, κατοικιών, σχολείων, πανεπιστημίων και νοσοκομείων, ώστε - όπως είπε - να καταστεί αδύνατη η επιστροφή των κατοίκων.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι το Ισραήλ θεωρεί πως μπορεί να ενεργεί χωρίς συνέπειες λόγω της στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, συνέκρινε τις επιχειρήσεις στον Λίβανο με όσα έχουν ήδη συμβεί στη Γάζα χωρίς να υπάρξει λογοδοσία.