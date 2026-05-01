Αναλυτής: «Το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο τακτικές που χρησιμοποίησε στη Γάζα»

Ο Ελάιζα Μανιέρ κάνει λόγο για εφαρμογή του λεγόμενου «δόγματος της Ράφα»

Γιάννης Φιλιππάκος

Αναλυτής: «Το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο τακτικές που χρησιμοποίησε στη Γάζα»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ελάιζα Μανιέρ επισημαίνει ότι το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο τις στρατιωτικές τακτικές που χρησιμοποίησε στη Γάζα.
  • Το λεγόμενο «δόγμα της Ράφα» περιλαμβάνει εκτεταμένη καταστροφή υποδομών και κατοικιών για να αποτρέψει την επιστροφή των κατοίκων.
  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έχει αναφερθεί ρητά σε αυτή τη στρατηγική.
  • Ο Μανιέρ θεωρεί ότι το Ισραήλ ενεργεί χωρίς συνέπειες λόγω της υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Οι επιχειρήσεις στον Λίβανο συγκρίνονται με αυτές στη Γάζα, όπου δεν έχει υπάρξει λογοδοσία.
Snapshot powered by AI

Ο αναλυτής γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή Ελάιζα Μανιέρ υποστήριξε ότι το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο στρατιωτικές τακτικές αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποίησε στη Γάζα.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ανέφερε ότι ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έχει αναφερθεί στο λεγόμενο «δόγμα της Ράφα», παραπέμποντας στη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με τον Μανιέρ, η στρατηγική αυτή βασίζεται στην εκτεταμένη καταστροφή υποδομών, κατοικιών, σχολείων, πανεπιστημίων και νοσοκομείων, ώστε - όπως είπε - να καταστεί αδύνατη η επιστροφή των κατοίκων.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι το Ισραήλ θεωρεί πως μπορεί να ενεργεί χωρίς συνέπειες λόγω της στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, συνέκρινε τις επιχειρήσεις στον Λίβανο με όσα έχουν ήδη συμβεί στη Γάζα χωρίς να υπάρξει λογοδοσία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα μέσα μεταφοράς – Τι ισχύει για μετρό και λεωφορεία

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Αναλυτής: «Το Ισραήλ εφαρμόζει στον Λίβανο τακτικές που χρησιμοποίησε στη Γάζα»

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Στη δημοσιότητα το βίντεο με τον ένοπλο Κόουλ Τόμας Άλεν

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 15 νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ την Πέμπτη

02:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση από ομάδα φοιτητών σε βάρος του αντιπρύτανη του ΑΠΘ

02:26ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

02:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από S&P 500 και Nasdaq

01:32ΕΘΝΙΚΑ

ΟΗΕ: H Ελλάδα στηρίζει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

00:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Παπασταύρου: Προχωράμε γρήγορα σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

23:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προανακριτική - ΟΠΕΚΕΠΕ - Αραμπατζή: «Αίολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη η εμπλοκή μου»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 47χρονος για παρακολούθηση της πρώην συντρόφου του

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 - Τελικό! Νέο τεράστιο break στην Ισπανία

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων με πλοκάμια σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη - 8 συλλήψεις

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107: Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι!

20:55LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του γιατρού της για τις τελευταίες στιγμές της

21:42LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με την «αντιεπαγγελματική» συμβουλή της Emily Blunt

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το συγκλονιστικό μοιρολόι του μαντιναδολόγου Αντώνη Κουκλινού

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

02:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα μέσα μεταφοράς – Τι ισχύει για μετρό και λεωφορεία

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική κόβεται στα δύο - Πότε θα έχουμε μια νέα Ήπειρο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανότατα» οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία

22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Εξαλλος ο Τζέιμς - Αποβλήθηκε και έκανε χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Στη δημοσιότητα το βίντεο με τον ένοπλο Κόουλ Τόμας Άλεν

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 - Τελικό! Νέο τεράστιο break στην Ισπανία

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ