Μετέωρα: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο πάρκινγκ της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου
Αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου πήρε φωτιά το μεσημέρι της 14ης Ιουνίου
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- Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες συνθήκες παρουσία πολλών επισκεπτών.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας κατέσβεσε γρήγορα τη φωτιά πριν επεκταθεί.
- Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της 14ης Ιουνίου στα Μετέωρα, όταν αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το όχημα πήρε φωτιά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν αρκετοί επισκέπτες, προκαλώντας έντονη ανησυχία.
Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, πριν επεκταθεί περαιτέρω.
Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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