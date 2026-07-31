Eurostat: Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο - Ανέβηκε στο 2,9% στην Ευρωζώνη

Snapshot Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, καταγράφοντας σημαντική επιβράδυνση.

Η Ελλάδα είχε τον 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Ιούλιο, κάτω από τον μέσο όρο που αυξήθηκε στο 2,9%.

Οι τιμές τροφίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνικών μειώθηκαν κατά 0,3% στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σε αντίθεση με την αύξηση σε άλλες χώρες.

Οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,4% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, καταγράφοντας τη καλύτερη μηνιαία επίδοση στην ευρωζώνη.

Υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές νέες αυξήσεις πληθωρισμού τον Αύγουστο λόγω γεωπολιτικών κινδύνων στη μεταφορά πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, πρώτο μήνα εφαρμογής της συμφωνίας της κυβέρνησης με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για σταθεροποίηση λιανικών τιμών, παρά την αναζωπύρωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, ο ρυθμός αύξησης των τιμών σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7%, έναντι 3,9% τον Ιούνιο και 4,9% τον Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις απότομες ανατιμήσεις στα καύσιμα που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, στις αρχές της άνοιξης, έχει επιτευχθεί αισθητή άμβλυνση των εξωγενών πληθωριστικών πιέσεων.

Η Ελλάδα είχε, μάλιστα, την έβδομη καλύτερη επίδοση ανάμεσα στα 21 κράτη μέλη της ευρωζώνης και βρέθηκε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος τον Ιούλιο αυξήθηκε στο 2,9%, έναντι 2,8% τον Ιούνιο.

Μολονότι αναλυτικά δεδομένα για τις επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, η Eurostat εκτιμά ότι το κόστος τροφίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνικών μειώθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο κατά 0,3%, ενώ σχεδόν σε όλες τις άλλες χώρες σημειώθηκε ανοδική πορεία.

Παράγοντες της αγορές επισήμαναν, ωστόσο, ότι ο Αύγουστος ενδέχεται να φέρει νέες προκλήσεις, ειδικά αν οι Χούθι της Υεμένης καταφέρουν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά αργού πετρελαίου και παραγώγων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και συνεχιστεί το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ.

Πτώση τιμών σε μηνιαία βάση

Ιδιαίτερα θετικά για την Ελλάδα είναι και τα στοιχεία για τον μηνιαίο πληθωρισμό, που προκύπτουν από τη σύγκριση μεταξύ του Ιουλίου και του αμέσως προηγούμενου μήνα. Σημειώνεται ότι στη μηνιαία μέτρηση αποτυπώνεται πιο έντονα η τρέχουσα δυναμική στην αγορά, ενώ ο ετήσιος δείκτης είναι καταλληλότερος για την αξιολόγηση ευρύτερων τάσεων.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 1,4% μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, που σημαίνει ότι το καλάθι για τα νοικοκυριά ήταν φθηνότερο. Η χώρα μας κατέγραψε μακράν την καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη στον μηνιαίο δείκτη, ενώ μόνο οκτώ άλλες χώρες του κοινού νομίσματος πέτυχαν αρνητικό μηνιαίο πληθωρισμό το ίδιο διάστημα.

Κύριος παράγοντας των ανατιμήσεων στην Ευρώπη ήταν εκ νέου η ενέργεια, όπου στο σύνολο της νομισματικής ένωσης παρατηρήθηκε άνοδος των τιμών κατά 10% σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο.

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