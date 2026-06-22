Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση, αντί να γκρινιάζει, θα έπρεπε να πει «μπράβο» για το PosoKanei

Ο υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε στη χρησιμότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei για την ενημέρωση των καταναλωτών

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση, αντί να γκρινιάζει, θα έπρεπε να πει «μπράβο» για το PosoKanei
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το ζήτημα της ακρίβειας βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να υπερασπίζεται την πρωτοβουλία ως ένα ουσιαστικό «εργαλείο» διαφάνειας στην αγορά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους ζωής, στο νέο πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη και στις πολιτικές εξελίξεις εν όψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Το PosoKanei είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών που δημιούργησε η νέα Ανεξάρτητη Αρχή. Ο καταναλωτής κοιτάζει ποιες είναι οι τιμές σε κάθε είδος και παίρνει μια απόφαση για το πού μπορεί να ψωνίσει φθηνότερα. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντί να γκρινιάζουν, θα έπρεπε να πουν “μπράβο” που το κάναμε», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και σημείωσε πως είναι μία πρωτοβουλία που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια από τις καταναλωτικές οργανώσεις.

«Θέλουμε να συμβάλλουμε να υπάρξει καταναλωτική συνείδηση στους πολίτες και να συνεργαστούμε με το καταναλωτικό κίνημα. Είμαστε από την ίδια μεριά του λόφου», τόνισε, μιλώντας σήμερα (22/06) στο OPEN.

Σχετικά με το ενδεχόμενο η δημιουργία αυτής της εφαρμογής είναι παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το να γνωρίζει ο πολίτης είναι αποδοχή ότι δεν κάνουμε τίποτα; Σε όλες τις χώρες το καταναλωτικό κίνημα επιβάλει πράγματα και έχει ισχύ, εδώ είναι περιορισμένη η παρεμβατικότητα του. Αντί να πολιτικολογούν ορισμένοι, θα έπρεπε να αναδεικνύουν ορισμένα πράγματα, εκθέτοντας όσους προσπαθούν να αισχροκερδίσουν. Ένα πιο ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, θα βοηθούσε και θα έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε σχέση με το 2025 «ένα μέτρο που δεν έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα γι’ αυτό. Είναι φυσικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διότι θέλουμε μία ελεύθερη αγορά. Αν δεν το είχαμε πάρει, οι τιμές σε τρόφιμα και καύσιμα θα ήταν πολύ υψηλότερες, λόγω και του υπερδιπλασιασμού της τιμής του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας για αρκετούς συμπολίτες μας. Το θέμα είναι τι κάνεις για να ανακουφίσεις αυτούς τους ανθρώπους και να συμβάλλεις σε μια οικονομία πιο παραγωγική που δίνει καλύτερους μισθούς. Η δική μας πολιτική έχει σοβαρά αποτελέσματα».

Για το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου για την καταναλωτική πίστη, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, μπαίνει ανώτατο όριο στο ποσό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% και πλαφόν στο τελικό ποσό που θα μπορεί να πληρώνει ο δανειολήπτης.

Αφορά καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, για ποσά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης από μια δανειακή σύμβαση εντός 14 ημερών και ο πολίτης μπορεί να απαιτήσει να συνομιλήσει με άνθρωπο και όχι με μηχάνημα. Με σχέδιο και πράξεις προστατεύουμε τους καταναλωτές, αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις ανέφερε πως «ελάχιστη σχέση θα έχουν με τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν το λέω ως μομφή για τις εταιρείες, αλλά υπάρχει μία διαρκής πολιτική εξέλιξη, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι μία κινούμενη άμμος. Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζουν ότι θέλουν να είναι πρώτο κόμμα, στη μάχη για το ποιος θα βγει δεύτερος». Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την επίτευξη αυτοδυναμίας, σχολίασε πως «το κρίσιμο είναι ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55WHAT THE FACT

Τουρκία: Ερευνητές ξεκινούν ανασκαφές για να βρουν την Κιβωτό του Νώε

12:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Blog - The King Is Back: Απευθείας εικόνα από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη των 12 γιατρών και νοσηλευτών για τον θάνατο 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση - Έπονται κι άλλες δίκες για συγκάλυψη της υπόθεσης

12:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά των αυτογκόλ – Νέο αρνητικό ρεκόρ με 8 σε μόλις 37 αγώνες

12:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαστεργίου: Πάνω από 250.000 μοναδικοί χρήστες στο «posokanei» - Δρομολογούνται και νέα εργαλεία

12:31ANNOUNCEMENTS

Η Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ» ξανά στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Κάποια από τις Κυριακές της Άνοιξης του 2027 θα είναι οι εκλογές»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Πώς σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

12:16ANNOUNCEMENTS

O Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας: Το μεγάλο φινάλε του αθηναϊκού καλοκαιριού

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που κινούνταν με 195χλμ/ώρα στη Μουδανιών

12:12ANNOUNCEMENTS

Μια μέρα και όλοι μαζί για τον Υμηττό - Κάλεσμα σε Μαζική Δράση Καθαρισμού

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: 55χρονος προκάλεσε τροχαίο στη Μεσογείων πέφτοντας πάνω σε δύο ΙΧ και μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να διαφύγει - Συνελήφθη από τις Αρχές

12:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The King Is Back: Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη τριετία

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου;

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Πλαστικά δέντρα, σκίαστρα και κουρτίνες που κρέμονται έξω από τα παράθυρα επιστρατεύονται στον καύσωνα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο, κηλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης «έδειξαν» τον δράστη - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό

11:54ΥΓΕΙΑ

Η καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση, αντί να γκρινιάζει, θα έπρεπε να πει «μπράβο» για την πλατφόρμα PosoKanei

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο νόμος των φυλακών: Ισοβίτες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κρατούμενο που είχε σκοτώσει τη 2χρονη κόρη της συντρόφου του

12:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The King Is Back: Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο, κηλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης «έδειξαν» τον δράστη - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο τέλος στα ακίνητα από το 2027 – Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Οδεύουμε προς το τέλος της μάχης με τον καρκίνο»

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Θήβα τίμησε τη Χάρις Αλεξίου: Το Δημοτικό Ωδείο πήρε το όνομά της, συγκίνησε ερμηνεύοντας τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας» - Βίντεο

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχοι Ασημακοπούλου, Σταυριανουδάκης και άλλοι δύο για τη διαρροή των emails αποδήμων

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας: «Τη χτύπησα με μπουκάλι, είχε τις αισθήσεις της, τη μαχαίρωσα και την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο»

10:42LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Για όγδοη μέρα στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία της

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία o Στάρμερ: «Άκουσα την απόφαση του κόμματός μου» - Καταρρέει η λίρα

12:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live Blog - The King Is Back: Απευθείας εικόνα από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: 55χρονος προκάλεσε τροχαίο στη Μεσογείων πέφτοντας πάνω σε δύο ΙΧ και μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να διαφύγει - Συνελήφθη από τις Αρχές

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πέντε νέα μέτρα για αυξήσεις - Το πακέτο της ΔΕΘ

09:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο σκηνικό στο Βέλγιο – Ιράν, έκοψαν τον δρόμο στους γιατρούς για τον Τροσάρ

10:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η επιστροφή του βασιλιά – Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους της ομάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ