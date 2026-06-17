«PosoKanei»: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα για την προστασία και την ενημέρωση των καταναλωτών

Παρέχει τιμές σε πραγματικό χρόνο για 10.000 προϊόντα και είναι διαθέσιμη μέσω posokanei.gov.gr και εφαρμογής κινητών.

Μίλτος Τσεκούρας

«PosoKanei»: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα για την προστασία και την ενημέρωση των καταναλωτών
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  • Η ψηφιακή πλατφόρμα Posokanei τέθηκε σε λειτουργία για τη σύγκριση τιμών σε σούπερ μάρκετ και είναι διαθέσιμη μέσω ιστοσελίδας και εφαρμογής κινητών.
  • Η πλατφόρμα αντικαθιστά την e
  • katanalotis και καλύπτει πάνω από 10.000 κωδικούς προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ.
  • Οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων και «καλαθιών» αγορών σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ και να ενημερώνονται για τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η εφαρμογή επιτρέπει στους καταναλωτές να ελέγχουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα των τιμών εντός καταστημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου.
  • Το υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι η πλατφόρμα θα συμβάλει στον περιορισμό της αθέμιτης κερδοφορίας μέσω της άμεσης ανίχνευσης σημαντικών αποκλίσεων τιμών.
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Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών PosoKanei, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Η πλατφόρμα που θα παρουσιαστεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ήδη διαθέσιμη τόσο μέσω της διεύθυνσης posokanei.gov.gr όσο και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών.

Η νέα πλατφόρμα έρχεται να αντικαταστήσει την υπάρχουσα e-katanalotis, με στόχο να αποτελέσει ένα πιο ευέλικτο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές, καλύπτοντας περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές.

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η νέα πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το κόστος ενός προϊόντος ή ακόμη και ολόκληρου «καλαθιού» αγορών σε διαφορετικές αλυσίδες λιανικής. Παράλληλα, θα παρέχει στοιχεία σύγκρισης με τις τιμές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Παράλληλα, το PosoKanei.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος.

Στην πράξη, ένας καταναλωτής που βρίσκεται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ θα μπορεί, μέσω του κινητού του τηλεφώνου, να ελέγχει άμεσα αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν το ίδιο είδος διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να συγκρίνει την τιμή ενός επώνυμου προϊόντος, όπως ένα πακέτο ρυζιού ή άλλο βασικό αγαθό, με τις αντίστοιχες τιμές που προσφέρουν οι υπόλοιπες αλυσίδες.

Περιορισμός της αθέμιτης κερδοφορίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η νέα εφαρμογή αναμένεται να συμβάλει και στον περιορισμό φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, καθώς οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα τυχόν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές προϊόντων μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων ή αγορών.

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί έχουν επιλεγεί με τη συνδρομή της Circana Hellas, η οποία παρέχει στοιχεία για τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στα σούπερ μάρκετ.

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