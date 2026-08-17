Κολομβία: Μια εβδομάδα μετά τον σεισμό - Στο «κόκκινο» 5 πόλεις, συνεχίζεται η αναζήτηση στα ερείπια

Snapshot Μία εβδομάδα μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, η Κολομβία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση με πέντε πρωτεύουσες σε κόκκινο συναγερμό, ιδιαίτερα το Κάλι και την Περέιρα.

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών ανακοίνωσε 289 νεκρούς, 4.187 τραυματίες και 143 αγνοούμενους, με αναθεωρήσεις στα στοιχεία από τις πληγείσες περιοχές.

Τα κέντρα συλλογής δωρεών στην Μπογκοτά θα σταματήσουν τη λειτουργία τους από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η Asocapitales διέψευσε φήμες περί απόσυρσης των ομάδων διάσωσης στην Περέιρα και τόνισε τη σημασία της συνέχισης της έρευνας και διάσωσης.

Ζητήθηκε να αποφευχθεί πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας και να στηρίζονται οι δηλώσεις σε επίσημες και επαληθεύσιμες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ η Κολομβία αγωνίζεται στα ερείπια.

Η πιο κρίσιμη κατάσταση συγκεντρώνεται σε πέντε πρωτεύουσες που παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό: Κάλι, Περέιρα, Μανιζάλες, Κίμπντο και Αρμενία.

Το Κάλι καταγράφει τις μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες, ενώ στην Περέιρα οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τους σεισμόπληκτους, που έχουν στήσει αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε πάρκα.

Un fuerte aguacero cae sobre el albergue del Parque Olaya Herrera, el más grande en la ciudad de Pereira, en donde decenas de personas afectadas por el terremoto tienen que pasar la noche bajo la inclemente lluvia. pic.twitter.com/e5aXluKZLb — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 17, 2026

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) σε ενημέρωση της Κυριακής έδωσε σε 289 τον αριθμό των νεκρών, 4.187 τραυματίες και 143 αγνοούμενους μετά τον σεισμό της 10ης Αυγούστου. Όπως εξήγησε οι διαφοροποιήσεις στους αριθμούς δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε νέα ευρήματα, αλλά στην αναθεώρηση των δεδομένων που αναφέρθηκαν από τις πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, τα κέντρα συλλογής που δημιουργήθηκαν από το Γραφείο του Δημάρχου της Μπογκοτά και τον Κολομβιανό Ερυθρό Σταυρό για τη λήψη δωρεών για την έκτακτη ανάγκη που προκλήθηκε θα αναστείλουν τη λειτουργία τους από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Παράλληλα, η Asocapitales απέρριψε τους ισχυρισμούς που διαδίδονται περί απόσυρσης των ομάδων διάσωσης από τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στην Περέιρα.

Ο σύλλογος ζήτησε επίσης να προστατεύσει την εμπιστοσύνη των οικογενειών που περιμένουν νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τόνισε το έργο που επιτελούν οι διασώστες, οι πυροσβέστες, οι υπηρεσίες αρωγής, το υγειονομικό προσωπικό, οι αρχές και οι εθελοντές. Υπό αυτή την έννοια, επέμεινε ότι η προτεραιότητα πρέπει να παραμείνει στην προσοχή στην έκτακτη ανάγκη και στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ώστε οι εξειδικευμένες ομάδες να συνεχίσουν το έργο έρευνας και διάσωσης.

Οι Asocapitales ζήτησαν επίσης να αποτραπεί η τραγωδία από το να γίνει σενάριο πολιτικής αντιπαράθεσης και ζήτησαν οι δηλώσεις που σχετίζονται με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης να υποστηρίζονται από επίσημες και επαληθεύσιμες πληροφορίες.