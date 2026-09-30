Πρίγκιπας Χάρι: Καταγγέλλει ανεύθυνη συμπεριφορά από τους παπαράτσι στο σχολείο των παιδιών του

Snapshot Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι κατήγγειλε την ανεύθυνη συμπεριφορά παπαράτσι κοντά στο σχολείο των παιδιών του.

Φωτογράφοι σταμάτησαν και παρακολουθούσαν τα παιδιά μέσα στο σχολικό συγκρότημα, κάτι που θεωρήθηκε ακατάλληλο.

Υπογραμμίστηκε η διαφορά μεταξύ νόμιμης δημοσιογραφικής δραστηριότητας και παραβίασης της ιδιωτικότητας των παιδιών.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους επέστρεψαν στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι κατήγγειλε σήμερα την «ανεύθυνη» συμπεριφορά «παπαράτσι» κοντά στο σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά του δευτερότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, αφού έγινε αντιληπτή η παρουσία δύο ανδρών γύρω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

«Η απόφαση φωτογράφων να συμπεριφερθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο γύρω από ένα σχολείο είναι μεγάλη ανευθυνότητα», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι σε αντίδρασή του που μεταβιβάστηκε στο AFP.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι με τα παιδιά τους. Instagram

«Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μια νόμιμη δραστηριότητα των μέσων και σε φωτογράφους που κάνουν τον γύρο ενός σχολείου, σταματούν για να δουν στο εσωτερικό του συγκροτήματος και παρακολουθούν τα παιδιά που κάνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες», σημείωσε.

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 7 και 5 ετών, επέστρεψαν στη Βρετανία στα τέλη Αυγούστου αφού έζησαν έξι χρόνια στις ΗΠΑ ύστερα από οδυνηρή ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια.