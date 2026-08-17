Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Στις 17 Αυγούστου εορτάζονται οι Άγιοι Λεύκιου, Μύρωνος και Στράτωνος σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα περιλαμβάνουν Λευκοθέα, Μύρων, Στράτος και παραλλαγές τους.

Ο Άγιος Μύρων μαρτύρησε το 250 μ.Χ. επί αυτοκράτορα Δέκιου, παραμένοντας πιστός στο Χριστό παρά τις διώξεις.

Ο Μύρων δεν αρνήθηκε την πίστη του ακόμη και όταν απειλήθηκε η ζωή των πιστών που είχε υπό την προστασία του.

Ο Άγιος Μύρων τιμάται για την αφοσίωσή του και τη θυσία του, όπως αναφέρεται και στο απολυτίκιο του. Snapshot powered by AI

Τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα εξής:

Λευκοθέα, Λευκοθέη

Μύρων, Μύρωνας

Στρατίνα, Στρατούλα, Στράτος, Στράτων, Στρατής, Στράτα, Στρατία

Ο Άγιος Μύρων

Ο Άγιος Μύρων μαρτύρησε όταν αυτοκράτωρ ήταν ο Δέκιος, το 250 μ.Χ. Καταγόμενος από πλούσια οικογένεια, θα μπορούσε να ζήσει άνετα, με όλα τα επίγεια αγαθά που θα επιθυμούσε. Όμως η μεγάλη του αγάπη προς το Χριστό, έκανε το Μύρωνα να χειροτονηθεί Ιερέας. Αφιερώθηκε, λοιπόν, ολοκληρωτικά στο ποιμαντικό του καθήκον και δίδασκε, νουθετούσε και βοηθούσε το κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του. Μεριμνούσε καθημερινά για τους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά.

Κάποτε, ο έπαρχος Αχαΐας Αντίπατρος πήγε στον τόπο όπου λειτουργούσε ο Μύρων και συνέλαβε πολλούς χριστιανούς. Για να εκβιάσει λοιπόν το Μύρωνα, να αλλαξοπιστήσει, έφερε μπροστά του το ποίμνιο του και του είπε ότι, αν αυτός αρνηθεί το Χριστό, θα τους αφήσει όλους ελεύθερους. Ο Μύρων μειδίασε και απάντησε: «Αν ήταν για τη σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών, πρόθυμα θα έδινα τη ζωή μου. Τώρα όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Ας δώσουν λοιπόν οι ίδιοι απάντηση».

Τότε όλοι μαζί φώναξαν: «Όχι. Μια ανθρώπινη ψυχή είναι ασύγκριτα πολυτιμότερη από μύρια σώματα και από τον κόσμο όλο. Ποιος λοιπόν από μας θέλει να δεχθεί, ώστε να χάσει την ψυχή του ο πνευματικός μας πατέρας, για να ζήσουν λίγο περισσότερο στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο οι δικές μας σάρκες;». Ο έπαρχος, εξοργισμένος από την απάντηση, αφού βασάνισε με φρικτό τρόπο το Μύρωνα, τελικά τον αποκεφάλισε.

Απολυτίκιον

Ὡς θεῖον ἀλάβαστρον, τῶν ἱερῶν ἀρετῶν, πιστῶς Ἱεράτευσας, τὴ Ἐκκλησία Χριστοῦ, καὶ χαίρων ἐνήθλησας, ὅθεν τὴ εὐωδία, τῶν ἐν σοῖ χαρισμάτων, Μύρων Ἱερομάρτυς, τῶν παθῶν τὸ δυσῶδες, ἀπέλασαν ἀνενδότως, ἐκ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

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