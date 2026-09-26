Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Λυσικράτους

Τα δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Λυσικράτους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατέρρευσε κτήριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, με απολογισμό έξι νεκρούς.
  • Τα θύματα ήταν δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών στον πρώτο όροφο και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Βρετανών στον δεύτερο όροφο.
  • Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό και των δύο τελευταίων σορών κάτω από τα συντρίμμια.
  • Τα δύο ζευγάρια Αμερικανών είχαν αλβανική καταγωγή και επρόκειτο να αποχωρήσουν από το κτήριο την ημέρα της κατάρρευσης.
  • Ο εντοπισμός των θυμάτων έγινε σε διάφορες ώρες του Σαββάτου, με τη σορό του ηλικιωμένου ζευγαριού να βρέθηκε πρώτα.
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Με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου κατέρρευσε κτήριο το πρωί της Παρασκευής, καθώς εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί που αγνοούνταν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους έξι.

Η τιτάνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα, υπό δύσκολες συνθήκες και βροχή, ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό και των δύο τελευταίων σορών.

Τα έξι θύματα είναι δύο αδέλφια, τα οποία διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου μαζί με τις συζύγους τους, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο. Τα δύο αδέλφια είχαν αμερικανική υπηκοότητα και αλβανική καταγωγή και βρίσκονταν στο κτήριο μαζί με τις συζύγους τους, ενώ θα αποχωρούσαν την ημέρα της κατάρρευσης. Το ηλικιωμένο ζευγάρι ήταν Βρετανοί υπήκοοι.

Τα δύο ζευγάρια που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου:

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Στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και η σορός ενός άνδρα. Επρόκειτο για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Ακολούθησε, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, ο εντοπισμός δύο ακόμη σορών, οι οποίες ανήκαν σε δύο από τους Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο, όπου λειτουργούσε το Airbnb.

Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί, οι οποίες παρέμεναν κάτω από τα συντρίμμια. Με την ανάσυρσή τους ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με τον τραγικό απολογισμό από την κατάρρευση του κτηρίου να ανέρχεται πλέον σε έξι νεκρούς.

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