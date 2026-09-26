Πλάκα: Στο κρεβάτι του βρέθηκε ο ηλικιωμένος στα χαλάσματα 

Οι πληροφορίες του Newsbomb για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο κτήριο της οδού Λυσικράτους 

Κατερίνα Ρίστα

Πλάκα: Στο κρεβάτι του βρέθηκε ο ηλικιωμένος στα χαλάσματα 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ηλικιωμένος άνρας βρέθηκεκρός στο κβάτι του μέσα χαλάσματα του κρίου στην οδόυσικράτους Πλάκα.
  • Εντοπίστηκαν δύο σοροί μέχρι τώρα, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε τέσσερις και συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες.
  • Πληροφορίες αναφέρουν την ύπαρξη αυτόνομων λέβητων αερίου στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, χωρίς όμως πλήρη επιβεβαίωση.
  • Η επιχείρηση διάσωσης είναι δύσκολη και επικίνδυνη λόγω της κατάρρευσης μεγάλου τμήματος του κτηρίου και του κινδύνου για τα γειτονικά ακίνητα.
  • Η προανάκριση για τα αίτια της έκρηξης έχει αναληφθεί από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων.
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Στο κρεβάτι του, μέσα στα πίσω δωμάτια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός από τα χαλάσματα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε κινητικό πρόβλημα και είχε ακρωτηριασμό στο ένα πόδι, γεγονός που ενδέχεται να δυσχέρανε την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το κτήριο όταν αυτό κατέρρευσε.

Πρόκειται για τη δεύτερη σορό που εντοπίζεται μετά την κατάρρευση του κτηρίου, με τις εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό του όταν κατέρρευσε το κτήριο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρισκόταν στο κρεβάτι του και να κοιμόταν τη στιγμή της κατάρρευσης.

[389796] ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Συνεχίζονται οι έρευνες στην οδό Λυσικράτους μετά την κατάρρευση διπλοκατοικίας που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλη ακτίνα

Eurokinissi

Στο ίδιο κτήριο, στον πρώτο όροφο, διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να αποχωρήσουν από το σπίτι την ημέρα της κατάρρευσης, ενώ στον δεύτερο όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών.

Τα ξημερώματα της Κυριακής είχε ανασυρθεί νεκρή από τα χαλάσματα μία Αμερικανίδα.

Πλέον, οι αγνοούμενοι στην οδό Λυσικράτους ανέρχονται σε τέσσερις, ενώ οι έρευνες των διασωστών συνεχίζονται μέσα στα συντρίμμια, με τις ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων να μειώνονται όσο περνούν οι ώρες.

Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου στα διαμερίσματα

Αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης.

Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι οι αυτόνομες παροχές αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. «Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στα ερείπια του κτηρίου, με τις δυνάμεις να απομακρύνουν οικοδομικά υλικά και μπάζα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη συνέχιση των ερευνών.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων δήλωσε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες είχε πραγματοποιηθεί μία πρώτη απομάκρυνση υλικών. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει την επιχείρηση, ενώ χρησιμοποιούνται τόσο μισθωμένα μηχανήματα έργου όσο και μηχανήματα του Δήμου. «Τώρα έχουν έρθει για να απομακρύνουν κάποια μπάζα, προκειμένου να μπορούν τα μηχανήματα να επιχειρήσουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μεγαλύτερο μηχάνημα», σημείωσε, εκτιμώντας ότι μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχουν ασφαλέστερα συμπεράσματα από την επιχείρηση.

Δημογλίδου: Δύσκολη και επικίνδυνη η διαδικασία

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες.

«Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει.

«Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί».

Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».

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