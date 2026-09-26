Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 58χρονη που έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσας της

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί Θεσσαλονίκης σε μια 58χρονη γυναίκα που έβαλε φωτιά στην πόρτα διαμερίσματος της γειτόνισσας της. Οι δύο γυναίκες θύμα και δράστιδα φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 58χρονη τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό, στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ, παράλληλα, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας.