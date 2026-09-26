Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Απόψε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Τι ώρα κορυφώνεται

Snapshot Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2026, γνωστή ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής», κορυφώνεται στις 19:49 ώρα Ελλάδας.

Η ονομασία οφείλεται στη βοήθεια που παρείχε το φως της Σελήνης στους αγρότες για τη συγκομιδή μετά τη δύση του ήλιου.

Την περίοδο της πανσελήνου, η Σελήνη ανατέλλει αργότερα από το συνηθισμένο, προσφέροντας περισσότερο φυσικό φως τις πρώτες βραδινές ώρες.

Η παρατήρηση της πανσελήνου είναι δυνατή με γυμνό μάτι, ενώ κιάλια ή τηλεσκόπιο μπορούν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες στην επιφάνειά της.

Η πανσέληνος αυτή αναφέρεται επίσης σε ορισμένες παραδόσεις ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού». Snapshot powered by AI

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου φωτίζει απόψε, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τον ουρανό, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φθινοπωρινά θεάματα.

Η κορύφωση της πανσελήνου αναμένεται στις 19:49 ώρα Ελλάδας, με το ολόγιομο φεγγάρι να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσων θέλουν να απολαύσουν το φαινόμενο.

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής», καθώς είναι η πανσέληνος που βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.

Η ονομασία έχει τις ρίζες της στις αγροτικές κοινωνίες του παρελθόντος, καθώς το φως της Σελήνης βοηθούσε τους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες συγκομιδής και μετά τη δύση του ήλιου.

Την περίοδο γύρω από την πανσέληνο, η Σελήνη ανατέλλει λίγο αργότερα από το συνηθισμένο για αρκετές διαδοχικές νύχτες, προσφέροντας περισσότερο φυσικό φως τις πρώτες βραδινές ώρες.

Σε ορισμένες παραδόσεις, η συγκεκριμένη πανσέληνος αναφέρεται και ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού».

Πώς θα απολαύσετε απόψε την πανσέληνο

Για την παρατήρηση της πανσελήνου δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. Μια καθαρή νύχτα και ένα σημείο με όσο το δυνατόν λιγότερη φωτορύπανση αρκούν για να απολαύσετε το θέαμα.

Τη Σελήνη μπορείτε να την παρατηρήσετε και με γυμνό μάτι, ενώ ένα ζευγάρι κιάλια ή ένα τηλεσκόπιο μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες στην επιφάνειά της, όπως τους κρατήρες.

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