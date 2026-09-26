«Μας λείπεις το ίδιο» - Η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Παύλο 37 χρόνια μετά-Η φωτογραφία που μοιράστηκε

Snapshot Η Ντόρα Μπακογιάννη τίμησε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη στην 37η επέτειο από τη δολοφονία του με προσωπική ανάρτηση στα social media.

Στην ανάρτησή της, ανέφερε ότι ο Παύλος Μπακογιάννης λείπει το ίδιο πολύ και τόνισε τη σημασία της παρουσίας του σήμερα.

Συνοδεύτησε τα λόγια της με οικογενειακή φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη με τα παιδιά τους, Κώστα και Αλεξία, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Την ίδια ημέρα, ο γιος τους, Κώστας Μπακογιάννης, δημοσίευσε επίσης μήνυμα για τον πατέρα του, εκφράζοντας την απουσία του. Snapshot powered by AI

Τριάντα επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, η Ντόρα Μπακογιάννη τίμησε τη μνήμη του με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media.

«37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου!», έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια οικογενειακή φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον Κώστα και την Αλεξία.

Η φωτογραφία αποτυπώνει τον Παύλο Μπακογιάννη χαμογελαστό, έχοντας δίπλα του τα παιδιά του, σε μια οικογενειακή στιγμή από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη έρχεται την ίδια ημέρα που και ο γιος της, Κώστας Μπακογιάννης, δημοσίευσε το δικό του μήνυμα για τον πατέρα του, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Μου λείπεις. Λείπεις».

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