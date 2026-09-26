«Μας λείπεις το ίδιο» - Η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Παύλο 37 χρόνια μετά-Η φωτογραφία που μοιράστηκε
Η Ντόρα Μπακογιάννη τιμά τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του
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- Η Ντόρα Μπακογιάννη τίμησε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη στην 37η επέτειο από τη δολοφονία του με προσωπική ανάρτηση στα social media.
- Στην ανάρτησή της, ανέφερε ότι ο Παύλος Μπακογιάννης λείπει το ίδιο πολύ και τόνισε τη σημασία της παρουσίας του σήμερα.
- Συνοδεύτησε τα λόγια της με οικογενειακή φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη με τα παιδιά τους, Κώστα και Αλεξία, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
- Την ίδια ημέρα, ο γιος τους, Κώστας Μπακογιάννης, δημοσίευσε επίσης μήνυμα για τον πατέρα του, εκφράζοντας την απουσία του.
Τριάντα επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, η Ντόρα Μπακογιάννη τίμησε τη μνήμη του με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media.
«37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου!», έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια οικογενειακή φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον Κώστα και την Αλεξία.
Η φωτογραφία αποτυπώνει τον Παύλο Μπακογιάννη χαμογελαστό, έχοντας δίπλα του τα παιδιά του, σε μια οικογενειακή στιγμή από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη έρχεται την ίδια ημέρα που και ο γιος της, Κώστας Μπακογιάννης, δημοσίευσε το δικό του μήνυμα για τον πατέρα του, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Μου λείπεις. Λείπεις».