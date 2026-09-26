Ενοίκια στα ύψη: «1.000 ευρώ για ένα σπίτι που δεν τα αξίζει» - Η Αθήνα γίνεται απλησίαστη

Snapshot Τα ενοίκια στην Αθήνα αυξάνονται σημαντικά, με ποσά έως και 1.000 ευρώ μηνιαίως να μην εξασφαλίζουν σπίτια που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενοικιαστών.

Η υψηλή τιμή των ενοικίων δυσχεραίνει την αυτονομία των νέων, που αναγκάζονται να καθυστερούν την έξοδο από το πατρικό τους ή να μοιράζονται κατοικία με συγκάτοικο.

Υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις τιμές που ζητά η αγορά και στα ποσά που οι πολίτες θεωρούν λογικά και ανεκτά για ενοίκιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων και των ενοικίων αυξήθηκαν σημαντικά το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιδεινώνοντας τη στεγαστική κρίση.

Η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση στις πόλεις της ΕΕ, με τα νοικοκυριά να δαπανούν κατά μέσο όρο το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Snapshot powered by AI

Η αναζήτηση σπιτιού στην Αθήνα έχει εξελιχθεί σε καθημερινό αγώνα. Τα ενοίκια ανεβαίνουν, ενώ ακόμη και 700, 800 ή 1.000 ευρώ τον μήνα δεν εξασφαλίζουν πλέον ένα σπίτι που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ενοικιαστή.

«Δεν αξίζει τα λεφτά του», με αυτά τα λόγια περιγράφουν πολίτες την εικόνα των ακινήτων προς ενοικίαση τονίζοντας μάλιστα πως η τιμή συχνά δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα του ακινήτου.

Το Newsbomb έκανε γκάλοπ στους δρόμους της Αθήνας. Η ερώτηση απλή: «Πόσα χρήματα δίνετε για ενοίκιο και αν το ποσό που πληρώνετε ανταποκρίνεται σε αυτό που σας προσφέρει το σπίτι;»

«Εξωφρενική», ήταν η απάντηση πολίτη όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στην αγορά των ενοικίων.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος, νομίζω, μόνος του πια να ζήσει. Χρειάζεται πάντα κάποιος να υπάρχει, συγκάτοικος», ανέφερε χαρακτηριστικά πολίτης στην κάμερα του Newsbomb.

«Τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν από το σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα αυτονομίας με αυτές τις τιμές που ζητούν για ενοίκια», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο τα ενοίκια που θεωρούνται ακριβά. Αρκετοί ενοικιαστές αισθάνονται πως πληρώνουν περισσότερα από αυτά που πραγματικά τους προσφέρει το σπίτι.

«Δεν πιστεύω ότι είναι value for money. Δεν αξίζει δηλαδή τα λεφτά τους. Τα εκμεταλλεύονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Χαλανδρίου. Πολίτης που κατοικεί στην περιοχή ανέφερε στο Newsbomb ότι οι τιμές για ένα σπίτι κινούνται περίπου στα 700 ευρώ, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει κάνει εκτεταμένη αναζήτηση στην αγορά.

«Οι τιμές είναι πολύ υψηλές, ειδικά στο Χαλάνδρι που μένω», σημείωσε.

Χαρακτηριστικές είναι οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων στο Χαλάνδρι: διαμέρισμα 86 τ.μ. στα 1.000 ευρώ, γκαρσονιέρα 40 τ.μ. στα 500 ευρώ και διαμέρισμα 75 τ.μ. στα 750 ευρώ τον μήνα. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετά από αυτά τα ακίνητα είναι πολύ παλιά, με κατασκευές ακόμη και από το 1985, χωρίς τις σύγχρονες προδιαγραφές που θα δικαιολογούσαν αυτές τις τιμές.

Η ιδανική τιμή ενοικίου για τους πολίτες

Για αρκετούς, ένα ενοίκιο της τάξης των 400-500 ευρώ θεωρείται πιο κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λογικό.

«Ιδανικό για μένα θα ήταν γύρω στα 400-500 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά πολίτης.

Άλλος ερωτώμενος έβαλε ακόμη χαμηλότερα τον πήχη: «Για ένα άτομο πιστεύω 300 ευρώ μπορεί να είναι εφικτό».

Βεβαίως, οι ίδιοι οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι η «λογική» τιμή εξαρτάται από το ακίνητο, την περιοχή, την ηλικία και την κατάσταση του σπιτιού.

«400 ευρώ το μέγιστο. Εξαρτάται από την κατασκευή, τη χρονολογία, την υποδομή και το σημείο», ήταν μία από τις απαντήσεις.

Το χάσμα, επομένως, ανάμεσα στο τι θεωρεί ο πολίτης ανεκτό και σε αυτό που ζητά σήμερα η αγορά είναι μεγάλο.

Τα ενοίκια στις ΗΠΑ

Στο ρεπορτάζ του Newsbomb, η σύγκριση πήγε και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Αμερικανός πολίτης που μίλησε στην κάμερα ανέφερε ότι καταβάλλει περίπου 2.400 δολάρια τον μήνα για κατοικία στη Λουιζιάνα.

Η διαφορά, όμως, είναι στα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Για το συγκεκριμένο ποσό, όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοικία με τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και αυλή.

Η σύγκριση δεν μπορεί φυσικά να γίνει μηχανικά, καθώς πρόκειται για διαφορετικές αγορές, εισοδήματα, φορολογία, περιοχές και κόστος ζωής.

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