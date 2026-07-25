«Φωτιά» τα ενοίκια μετά τις βάσεις Πόσο κοστίζει πλέον ένα σπίτι σε μεγάλες φοιτητουπόλεις - Πίνακες

Snapshot Τα φοιτητικά ενοίκια έχουν αυξηθεί έως και 8% μέσα σε έναν χρόνο, με περιορισμένες οικονομικές επιλογές και μειωμένη διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα μικρά διαμερίσματα έως 25 τ.μ. κοστίζουν από 350 έως 500 ευρώ τον μήνα, με περιορισμένες επιλογές κάτω από 300 ευρώ.

Στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 7%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται σε κατοικίες 30-45 τ.μ. (περίπου 8%).

Στις τουριστικές φοιτητουπόλεις, όπως Χανιά, Ρόδο και Κέρκυρα, η βραχυχρόνια μίσθωση μειώνει τη διαθεσιμότητα και αυξάνει την αβεβαιότητα και το κόστος για τους φοιτητές.

Με προϋπολογισμό 300 ευρώ τον μήνα, οι επιλογές είναι πλέον πολύ περιορισμένες και αφορούν κυρίως μικρά ή παλαιά ακίνητα χωρίς σύγχρονες παροχές. Snapshot powered by AI

Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, χιλιάδες οικογένειες ξεκινούν τον αγώνα αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας. Για ακόμη μία χρονιά, η εύρεση ενός οικονομικού διαμερίσματος εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση, καθώς η διαθεσιμότητα περιορίζεται, τα ενοίκια συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και σε αρκετές περιοχές η βραχυχρόνια μίσθωση αφαιρεί σημαντικό αριθμό ακινήτων από τη μακροχρόνια αγορά.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θέμης Μπάκας, μιλώντας στο Newsbomb, περιγράφει μια αγορά που πιέζει ολοένα περισσότερο τις οικογένειες. «Η φοιτητική κατοικία έχει εξελιχθεί πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά ζητήματα για τις ελληνικές οικογένειες. Οι διαθέσιμες επιλογές με χαμηλό κόστος περιορίζονται σημαντικά, ενώ η ζήτηση κάθε χρόνο αυξάνεται μετά την ανακοίνωση των βάσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Η μάχη για ένα μικρό διαμέρισμα

Στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αποτελεί κάθε χρόνο τη μεγαλύτερη πρόκληση. Η υψηλή ζήτηση, η περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων και η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα που δυσκολεύουν σημαντικά τους φοιτητές.

Στην Αθήνα, οι περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια και στους σταθμούς μέσων μεταφοράς παραμένουν οι πλέον περιζήτητες. Τα μικρά διαμερίσματα έως 25 τ.μ. κινούνται συνήθως από περίπου 350 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή, την κατάσταση του ακινήτου και τον εξοπλισμό.

Ακόμη υψηλότερα διαμορφώνονται τα μισθώματα για ανακαινισμένες ή επιπλωμένες κατοικίες, ενώ οι επιλογές κάτω από τα 300 ευρώ έχουν περιοριστεί δραστικά.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι αντίστοιχη. Οι περιοχές γύρω από το κέντρο, τις πανεπιστημιακές σχολές και τις συγκοινωνίες παρουσιάζουν έντονη ζήτηση, με τις μικρές κατοικίες να είναι ιδιαίτερα δυσεύρετες.

«Τα σπίτια που αναζητούν κυρίως οι φοιτητές, δηλαδή γκαρσονιέρες και μικρά διαμερίσματα, είναι αυτά που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές. Η προσφορά δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση», σημειώνει ο Θέμης Μπάκας.

Οι 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας: Αύξηση περίπου 7% στα ενοίκια

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, στις 21 φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν μία από τις βασικές επιλογές των φοιτητών, με τη μέση άνοδο να αγγίζει περίπου το 8%.

Για κατοικίες έως 25 τ.μ., η αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στα μεγαλύτερα διαμερίσματα 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%.

«Η αγορά έχει μετατοπιστεί. Οι οικονομικές επιλογές υπάρχουν πλέον σε πολύ μικρότερο αριθμό και συχνά αφορούν είτε μικρά ακίνητα είτε κατοικίες που χρειάζονται ανακαίνιση», εξηγεί ο κ. Μπάκας.

Πάτρα: Από 250 ευρώ οι πιο οικονομικές επιλογές - έως 650 ευρώ οι ακριβότερες

Η Πάτρα, ως μία από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της χώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο της ζήτησης.

Στις περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι και Πλατεία Παπανδρέου, οι πιο οικονομικές επιλογές για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνονται περίπου από 250 έως 270 ευρώ τον μήνα.

Για διαμερίσματα 30-45 τ.μ. οι τιμές κινούνται από 260 έως 400 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες κατοικίες 50-60 τ.μ. μπορεί να φτάσουν έως και τα 500 ευρώ.

Στην Αγία Σοφία και στις περιοχές γύρω από το κέντρο, οι τιμές είναι υψηλότερες. Μια μικρή κατοικία έως 25 τ.μ. μπορεί να κοστίζει από 300 έως 400 ευρώ, ενώ ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα 30-45 τ.μ. μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 650 ευρώ.

Στα Ψηλά Αλώνια, οι ζητούμενες τιμές φτάνουν έως 450 ευρώ για μικρές κατοικίες και έως 600 ευρώ για διαμερίσματα 30-45 τ.μ.

«Η Πάτρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεγάλης ανόδου που έχει σημειωθεί στη φοιτητική κατοικία. Τα τελευταία χρόνια η αγορά έχει αλλάξει σημαντικά και το κόστος στέγασης αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα στον οικογενειακό προϋπολογισμό», αναφέρει ο Θέμης Μπάκας.

Βόλος, Ιωάννινα, Λάρισα: Οι τιμές ανεβαίνουν στις μεγάλες φοιτητικές πόλεις

Στον Βόλο, οι τιμές για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνονται περίπου από 250 έως 380 ευρώ, ενώ για διαμερίσματα 30-45 τ.μ. μπορούν να φτάσουν έως και 600 ευρώ.

Για μεγαλύτερες κατοικίες 50-60 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές αγγίζουν ακόμη και τα 650 ευρώ.

Στα Ιωάννινα, μια πόλη με έντονη φοιτητική και τουριστική ζήτηση, οι μικρές κατοικίες έως 25 τ.μ. κινούνται από 250 έως 400 ευρώ, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. οι τιμές φτάνουν έως και 700 ευρώ όταν πρόκειται για ανακαινισμένα και πλήρως εξοπλισμένα ακίνητα.

Στη Λάρισα, οι τιμές εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, όμως και εκεί καταγράφεται ανοδική τάση. Οι μικρές κατοικίες κυμαίνονται περίπου από 230 έως 380 ευρώ, ενώ τα μεγαλύτερα διαμερίσματα μπορούν να φτάσουν έως 600 ευρώ.

Τουριστικές πόλεις: Όταν η φοιτητική κατοικία συγκρούεται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στις τουριστικές φοιτητουπόλεις, όπου πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους σε φοιτητές μόνο για τους μήνες της ακαδημαϊκής περιόδου.

Σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ρόδο και Κέρκυρα, αρκετές κατοικίες επιστρέφουν στη βραχυχρόνια μίσθωση κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργώντας επιπλέον αβεβαιότητα για τους φοιτητές.

Στα Χανιά, οι τιμές για κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινούν περίπου από 520 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα διαμερίσματα φτάνουν έως 800 ευρώ.

Στη Ρόδο, η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών είναι σχεδόν μηδενική, ενώ ένα διαμέρισμα 30-45 τ.μ. μπορεί να ξεκινά από 590 ευρώ.

Στην Κέρκυρα, οι τιμές για κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινούν περίπου από 550 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα διαμερίσματα φτάνουν έως 850 ευρώ.

«Στις τουριστικές περιοχές δημιουργείται ένα νέο μοντέλο αγοράς, όπου ο φοιτητής καλείται πολλές φορές να αναζητήσει ξανά κατοικία μετά το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς. Αυτό αυξάνει την ανασφάλεια και το κόστος», επισημαίνει ο κ. Μπάκας.

Με 300 ευρώ τον μήνα οι επιλογές είναι πλέον ελάχιστες

Το ποσό των 300 ευρώ τον μήνα, που παλαιότερα αποτελούσε έναν σχετικά ρεαλιστικό προϋπολογισμό για φοιτητική κατοικία, σήμερα προσφέρει ελάχιστες επιλογές.

Στις περισσότερες πόλεις αφορά είτε πολύ μικρές κατοικίες έως 20-25 τ.μ. είτε παλαιότερα ακίνητα χωρίς σύγχρονες παροχές.

«Η αναζήτηση πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα. Όσο πλησιάζει η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, τόσο μειώνεται η διαθέσιμη προσφορά και αυξάνεται η πίεση στις τιμές», καταλήγει ο Θέμης Μπάκας.

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