Φοιτητική Στέγη: Η μεγαλύτερη «υποτροφία» είναι μια θέση σε φοιτητική εστία

Snapshot Η Ελλάδα διαθέτει μόλις 9.200 δημόσιες φοιτητικές κλίνες για περίπου 200.000 φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κατοικία τους, καλύπτοντας μόλις το 4,6% των αναγκών, πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 15%-18%.

Το έλλειμμα φοιτητικών κλινών υπολογίζεται σε 20.800 έως 26.800, ενώ νέες εστίες υπό κατασκευή μέσω ΣΔΙΤ αναμένεται να προσθέσουν 8.600 κλίνες μέχρι το 2029, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα σε περίπου 17.800.

Το υψηλό κόστος φοιτητικής στέγης επιβαρύνει σημαντικά τις οικογένειες και επηρεάζει την επιλογή πανεπιστημίου και σχολής από τους φοιτητές.

Η αύξηση της προσφοράς οργανωμένης φοιτητικής κατοικίας λειτουργεί αποσυμπιεστικά στην αγορά ενοικίων και ενισχύει την κοινωνική συνοχή και ισότητα ευκαιριών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο φοιτητικής κατοικίας με στόχο την αύξηση των κλινών σε 30.000-36.000 μέσα στην επόμενη δεκαετία για να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να στηρίξει κοινωνικά και εκπαιδευτικά τους νέους. Snapshot powered by AI

Η φοιτητική στέγαση εξελίσσεται σε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα. Δεν αφορά μόνο την εύρεση ενός μικρού διαμερίσματος σε μια φοιτητούπολη. Αφορά την ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, το κόστος που επωμίζονται οι οικογένειες και τη δυνατότητα ενός νέου να σπουδάσει σε άλλη πόλη χωρίς η στέγη να μετατρέπεται σε οικονομικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα προσφέρουν περίπου 9.200 λειτουργικές κλίνες, ενώ οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κατοικία τους υπολογίζονται σε περίπου 200.000, από σύνολο περίπου 351.000 φοιτητών. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική κάλυψη για τους φοιτητές που χρειάζονται στέγαση δεν ξεπερνά το 4,6%.

Ακόμη και αν υπολογίσουμε το σύνολο των φοιτητών, η κάλυψη των δημόσιων εστιών είναι μόλις περίπου 2,6%. Πρόκειται για ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό, ειδικά όταν η ίδια στρατηγική συγκρίνει την Ελλάδα με έναν ευρωπαϊκό μέσο όρο κάλυψης περίπου 15%-18%.

Η εικόνα της Ελλάδας σε αριθμούς

Δείκτης Ελλάδα Σύνολο φοιτητών περίπου 351.000 Φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κατοικία τους περίπου 200.000 Λειτουργικές δημόσιες κλίνες περίπου 9.200 Κάλυψη επί των φοιτητών που χρειάζονται στέγαση περίπου 4,6% Κάλυψη επί του συνόλου των φοιτητών περίπου 2,6% Ευρωπαϊκός μέσος όρος κάλυψης περίπου 15%-18%

Πηγή/Επεξεργασία: Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Σημείωση: Τα ποσοστά 4,6% και 2,6% αποτελούν υπολογισμούς βάσει των στοιχείων: 9.200 / 200.000 και 9.200 / 351.000.

Το πραγματικό έλλειμμα: Έως και 27.000 επιπλέον κλίνες για να πλησιάσουμε την Ευρώπη

Αν η Ελλάδα ήθελε να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κάλυψης, θα έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον 30.000 έως 36.000 φοιτητικές κλίνες για τους περίπου 200.000 φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή τους κατοικία.

Με τις σημερινές περίπου 9.200 λειτουργικές κλίνες, το έλλειμμα υπολογίζεται σε 20.800 έως 26.800 κλίνες.

Στόχος κάλυψης Απαιτούμενες κλίνες Υφιστάμενες κλίνες Εκτιμώμενο έλλειμμα Κάλυψη 15% των φοιτητών εκτός κατοικίας 30.000 9.200 20.800 Κάλυψη 18% των φοιτητών εκτός κατοικίας 36.000 9.200 26.800

Αυτό το έλλειμμα δεν είναι απλώς τεχνικό. Είναι κοινωνικό. Κάθε κλίνη που λείπει μετατρέπεται σε επιπλέον οικονομικό βάρος για μια οικογένεια, σε αυξημένη πίεση στην αγορά μικρών κατοικιών και σε μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας φοιτητικής στέγασης

Χώρα Κάλυψη φοιτητών από οργανωμένη φοιτητική κατοικία Ηνωμένο Βασίλειο* περίπου 20% Σουηδία περίπου 20% Δανία περίπου 20% Φιλανδία περίπου 15,7% Ολλανδία περίπου 15% Πολωνία περίπου 9,4% Γερμανία περίπου 6,8% Ελλάδα 2,6% επί του συνόλου / 4,6% επί των φοιτητών εκτός κατοικίας

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα πολύ χαμηλότερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως προς την κάλυψη φοιτητών από οργανωμένες δομές φοιτητικής κατοικίας. Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στέγαση φοιτητών και νέων στην ΕΕ αναφέρει ότι, κατά μέσο όρο, περίπου 15% των φοιτητών ζουν σε φοιτητική στέγαση, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα.

Πηγή / Επεξεργασία: Βάσει επίσημων δημοσιευμένων στοιχείων των εθνικών στατιστικών αρχών, των Υπουργείων Παιδείας και των οργανισμών διαχείρισης δημόσιων ή πανεπιστημιακών φοιτητικών εστιών ανά χώρα. Δεν περιλαμβάνονται ιδιωτικές φοιτητικές κατοικίες (PBSA) / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates . Σημείωση: Οι συγκρίσεις βασίζονται αποκλειστικά σε δημόσιες, πανεπιστημιακές ή κοινωφελείς/μη κερδοσκοπικές φοιτητικές εστίες. Δεν περιλαμβάνονται ιδιωτικές οργανωμένες φοιτητικές κατοικίες (Purpose-Built Student Accommodation – PBSA). Λόγω διαφοροποιήσεων στον τρόπο καταγραφής μεταξύ των κρατών, τα στοιχεία έχουν εναρμονιστεί κατά το δυνατόν για λόγους συγκρισιμότητας. *Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί πλέον κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ώριμης αγοράς φοιτητικής στέγασης.

Η Γερμανία καλύπτει περίπου το 6,8% των φοιτητών της μέσω των Studierendenwerke, η Πολωνία περίπου το 9,4% μέσω πανεπιστημιακών εστιών, ενώ η Φινλανδία, με το ισχυρό μη κερδοσκοπικό μοντέλο φοιτητικής κατοικίας, κινείται κοντά στο 15,7%.

Η Σουηδία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αποκεντρωμένου συστήματος φοιτητικής στέγασης. Αντί ενός κεντρικού κρατικού φορέα, η ανάπτυξη και διαχείριση των φοιτητικών κατοικιών πραγματοποιείται από δημοτικές εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς φοιτητικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα είναι η διαθεσιμότητα περίπου 80.000 κλινών για περίπου 405.000 φοιτητές, δηλαδή κάλυψη που προσεγγίζει το 20%, πολλαπλάσια της ελληνικής.

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Η Ελλάδα δεν έχει απλώς λιγότερες εστίες. Έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά θεσμικής φοιτητικής κατοικίας στην Ευρώπη.

Οι νέες φοιτητικές εστίες αποτελούν σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν αρκούν

Τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ το 2022, έχουν δρομολογηθεί σημαντικές επενδύσεις για την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν περίπου 8.600 νέες κλίνες στο υφιστάμενο απόθεμα.

Πρόκειται αναμφίβολα για μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα οργανωμένης φοιτητικής στέγασης στη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έως σήμερα πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών, οι νέες εστίες εκτιμάται ότι θα παραδοθούν προς χρήση εντός του 2029.

Μέχρι τότε, η αγορά θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με τις σημερινές δομικές ελλείψεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι φοιτητές θα συνεχίσουν να αναζητούν κατοικία στην ιδιωτική αγορά, ασκώντας ισχυρές πιέσεις τόσο στη διαθεσιμότητα όσο και στις ζητούμενες τιμές μίσθωσης.

Ακόμη όμως και μετά την ολοκλήρωση των νέων έργων, η συνολική δυναμικότητα των φοιτητικών εστιών θα διαμορφωθεί περίπου στις 17.800 κλίνες.

Η φοιτητική κατοικία δεν είναι μόνο στεγαστικό ζήτημα. Είναι ζήτημα οικογενειακού προϋπολογισμού

Πίσω από κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε άλλη πόλη υπάρχει μια οικογένεια που καλείται να χρηματοδοτήσει ένα δεύτερο νοικοκυριό.

Το κόστος δεν περιορίζεται στο ενοίκιο. Περιλαμβάνει ρεύμα, νερό, internet, κοινόχρηστα, διατροφή, μετακινήσεις, εκπαιδευτικά έξοδα και καθημερινές ανάγκες.

Ένα ενδεικτικό μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή σε πόλη όπως η Πάτρα μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Ενδεικτικό μηνιαίο κόστος Ενοίκιο 450 € Ρεύμα, νερό, internet, κοινόχρηστα 100 € Διατροφή 250 € Μετακινήσεις 50 € Λοιπά έξοδα 150 € -250 € Σύνολο 1.000 € -1.100 €

Σε ετήσια βάση, το συνολικό κόστος διαβίωσης μπορεί να φτάσει περίπου τις 12.000 έως 13.200 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται έκτακτες δαπάνες, όπως μετακινήσεις προς την οικογενειακή κατοικία, αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή πρόσθετα έξοδα σπουδών. Για μια οικογένεια με δύο παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τις 25.000 ευρώ ετησίως.

Το αποτέλεσμα είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να μειώνεται σημαντικά, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται στη φορολογική τους εικόνα.

Η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη επανεξέτασης του φορολογικού πλαισίου, ώστε τουλάχιστον μέρος του κόστους φοιτητικής στέγασης να αναγνωρίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη, ιδιαίτερα για οικογένειες που διατηρούν κατοικία σε διαφορετική πόλη αποκλειστικά για τις σπουδές των παιδιών τους, έστω με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η Πολιτεία θα μπορούσε να θεσπίσει την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας, των κοινοχρήστων και μέρους των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας και οι σχετικές δαπάνες αποδεικνύονται ηλεκτρονικά. Ένα τέτοιο μέτρο θα αποτελούσε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών και θα ενίσχυε την ισότιμη πρόσβαση των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η φοιτητική εστία δεν είναι απλώς υποδομή. Είναι κοινωνική πολιτική.

Το κόστος στέγασης επηρεάζει πλέον και την επιλογή πανεπιστημίου

Η στεγαστική κρίση δεν επηρεάζει μόνο το πού θα μείνει ένας φοιτητής. Επηρεάζει και το αν μπορεί τελικά να σπουδάσει στην πόλη όπου πέτυχε.

Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι η στεγαστική κρίση επηρεάζει την ευημερία των φοιτητών, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, ενώ το υψηλό κόστος και η έλλειψη διαθέσιμης στέγης αποτελούν σημαντικά εμπόδια για φοιτητές και νέους σε κατάρτιση.

Η ίδια μελέτη αναφέρει ότι η φοιτητική στέγαση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς το κόστος κατοικίας μπορεί να επηρεάσει την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας και την ολοκλήρωση των σπουδών.

Στην Ελλάδα, όπου οι δημόσιες φοιτητικές εστίες καλύπτουν μόλις το 4,6% των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή κατοικία και μόλις το 2,6% του συνόλου των φοιτητών, είναι εύλογο να εκτιμηθεί ότι το κόστος στέγασης αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή πόλης φοίτησης και, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και την τελική επιλογή σχολής.

Οι φοιτητικές εστίες ως εργαλείο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης

Η ενίσχυση των φοιτητικών εστιών δεν ωφελεί μόνο τους φοιτητές. Ωφελεί και την αγορά κατοικίας.

Όταν ένας φοιτητής βρίσκει θέση σε εστία, δεν αναζητά μικρό διαμέρισμα στην ιδιωτική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα κλίνη μπορεί να λειτουργήσει αποσυμπιεστικά στη ζήτηση μικρών κατοικιών, ιδιαίτερα σε πόλεις όπου η φοιτητική ζήτηση συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές.

Αν η Ελλάδα δημιουργούσε 20.000 νέες φοιτητικές κλίνες, θα μπορούσε δυνητικά να μειώσει αντίστοιχα τη ζήτηση για μικρές κατοικίες από φοιτητές. Αυτό δεν θα έλυνε συνολικά τη στεγαστική κρίση, αλλά θα λειτουργούσε ως ουσιαστικό μέτρο αποσυμπίεσης σε φοιτητουπόλεις όπως η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Κομοτηνή, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη.

Η φοιτητική κατοικία δεν αποτελεί μόνο ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι ταυτόχρονα στεγαστική πολιτική, κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική. Κάθε νέα φοιτητική εστία δεν δημιουργεί απλώς περισσότερες θέσεις στέγασης για τους νέους. Αυξάνει την προσφορά κατοικίας, αποσυμπιέζει την αγορά ενοικίων, στηρίζει τις οικογένειες, ενισχύει τις περιφερειακές πανεπιστημιουπόλεις και συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η μεγαλύτερη «υποτροφία» είναι μια θέση σε φοιτητική εστία

Η συζήτηση για τη φοιτητική στέγαση δεν μπορεί να περιορίζεται στο ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Το επίδομα μπορεί να βοηθά, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα όταν τα ενοίκια αυξάνονται και η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών μειώνεται.

Η πραγματική λύση είναι η αύξηση της προσφοράς οργανωμένης φοιτητικής κατοικίας. Σήμερα, η μεγαλύτερη «υποτροφία» που μπορεί να προσφέρει το κράτος σε έναν φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του δεν είναι μόνο ένα χρηματικό βοήθημα. Είναι μια θέση σε μια σύγχρονη, ασφαλή και αξιοπρεπή φοιτητική εστία.

Γιατί αυτή η θέση μειώνει το κόστος σπουδών, στηρίζει την οικογένεια, περιορίζει τις ανισότητες και δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα να επιλέξει σχολή με βάση τις σπουδές του και όχι με βάση το αν μπορεί να πληρώσει ενοίκιο.

Εθνικός στόχος για 30.000-36.000 φοιτητικές κλίνες

Η Ελλάδα χρειάζεται έναν καθαρό εθνικό στόχο: Να φτάσει τουλάχιστον τις 30.000 φοιτητικές κλίνες μέσα στην επόμενη δεκαετία, ώστε να προσεγγίσει το 15% κάλυψης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από την κατοικία τους.

Αν ο στόχος είναι η κάλυψη 18%, τότε οι απαιτούμενες κλίνες πρέπει να πλησιάσουν τις 36.000.

Σενάριο Στόχος κλινών Πρόσθετες κλίνες που απαιτούνται Ελάχιστη σύγκλιση με Ευρώπη 30.000 +20.800 Πλήρης προσέγγιση ευρωπαϊκού μ.ο. 36.000 +26.800

Η χώρα δεν χρειάζεται αποσπασματικά έργα. Χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικής Κατοικίας, ανά πανεπιστήμιο, ανά πόλη και ανά πραγματική ανάγκη.

Η φοιτητική εστία είναι υποδομή ισότητας

Η φοιτητική στέγαση δεν αποτελεί ένα περιφερειακό ή επιμέρους ζήτημα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στεγαστικής πολιτικής, της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών.

Σήμερα, μια χώρα με περίπου 200.000 φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή τους κατοικία διαθέτει μόλις 9.200 λειτουργικές δημόσιες φοιτητικές κλίνες. Το αποτέλεσμα είναι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους σπουδών να μεταφέρεται στις οικογένειες και στην ιδιωτική αγορά κατοικίας, εντείνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Η Ελλάδα χρειάζεται να αντιμετωπίσει τη φοιτητική κατοικία ως αυτό που πραγματικά είναι: μια κρίσιμη κοινωνική υποδομή. Η επένδυση σε νέες φοιτητικές εστίες δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική ή στεγαστική παρέμβαση. Αποτελεί επένδυση στην κοινωνική κινητικότητα, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη βιωσιμότητα των πανεπιστημίων και στη συνολική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Γιατί η δυνατότητα ενός νέου να σπουδάσει στη σχολή όπου πέτυχε δεν μπορεί να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς του να συντηρήσει ένα δεύτερο νοικοκυριό. Μια χώρα που επενδύει στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά δεν επενδύει ουσιαστικά στη φοιτητική στέγαση, κινδυνεύει να μετατρέψει την οικονομική δυνατότητα σε προϋπόθεση πρόσβασης στη γνώση.

Η φοιτητική εστία δεν είναι απλώς ένα κτίριο ούτε ένα δωμάτιο φιλοξενίας. Είναι ένας θεσμός που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δίνει σε κάθε νέο τη δυνατότητα να επιλέγει το μέλλον του με βάση τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες του και όχι με βάση το κόστος του ενοικίου.

Η πραγματική επένδυση μιας χώρας στην ανώτατη εκπαίδευση δεν μετριέται μόνο από τα πανεπιστήμια που διαθέτει, αλλά και από τη δυνατότητα που προσφέρει στους νέους να μπορούν πραγματικά να σπουδάσουν σε αυτά.