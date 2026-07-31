Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα πληρωθούν - Οι πιθανές ημερομηνίες

Snapshot Οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο φάσεις.

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει στις 26 Αυγούστου 2026 για τους μη μισθωτούς και τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2026 για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η πίστωση των συντάξεων διαφέρει ανά τράπεζα, με πολλές πληρωμές να ολοκληρώνονται νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ, η καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Πρώτοι στη σειρά πληρωμής θα βρεθούν οι μη μισθωτοί, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα ακολουθήσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον Δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα:

Η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην φορέων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και τις κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ (βάσει του Ν. 4387/2016). Την ίδια ημέρα θα δοθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

και αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην φορέων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και τις κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ (βάσει του Ν. 4387/2016). Την ίδια ημέρα θα δοθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη δόση αναμένεται να καταβληθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου και περιλαμβάνει την πίστωση των κύριων συντάξεων για τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζικά ταμεία, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακριβής ώρα εμφάνισης των χρημάτων στους λογαριασμούς εξαρτάται από την αντίστοιχη τράπεζα. Παρ' όλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά καθίστανται διαθέσιμα από το απόγευμα ή το βράδυ της προηγούμενης μέρας από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

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