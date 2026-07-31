Θεσσαλονίκη: 46χρονος έπεσε σε φωταγωγό - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Snapshot Ένας 46χρονος έπεσε από ύψος σε φωταγωγό πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα ανέσυραν τον άνδρα και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ αντιμετώπισε τον πολυτραυματία στο σημείο σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα.

Ο 46χρονος διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 46χρονος ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από ύψος σε φωταγωγό πολυκατοικίας, στην οδό Δημητρίου Μιχαλά, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, που ανέσυραν τον 46χρονο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Το προσωπικό του ΕΚΑΒ, με ένα ασθενοφόρο και δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, αντιμετώπισαν στο σημείο τον πολυτραυματία με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

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