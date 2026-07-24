Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το βράδυ στην Πάτρα: Οδηγός μηχανής «εκτοξεύτηκε» -Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν δικυκλιστή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Ακτής Δυμαίων και Γλαύκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με διερχόμενη μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να εκτοξευτεί, να προσκρούσει στην οροφή του αυτοκινήτου και στη συνέχεια να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Από την πτώση ο δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

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