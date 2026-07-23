Χανιά: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή με τρεις ελαφρά τραυματίες
Εξετάζεται αν ο οδηγός του αυτοκινήτου πραγματοποίησε ελιγμό χωρίς να ανάψει φλας
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Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στα Φαλάσαρνα Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τουρίστες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται εάν ο οδηγός του Ι.Χ. πραγματοποίησε ελιγμό χωρίς να ανάψει φλας.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο αναβάτης της μοτοσικλέτας και οι δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, χωρίς πάντως η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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